Hermanas en Texas dan a luz a sus bebés el mismo día en el mismo hospital Aunque no lo planearon así, el destino se encargó de que dos hermanas embarazadas — Yesenia Marin y Jocelyn Marin— trajeran al mundo a sus bebés el mismo día y en el mismo hospital. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sin planificarlo, dos hermanas embarazadas en Texas dieron a luz a sus bebés el mismo día y en el mismo hospital. El 16 de octubre del 2021 nacieron los dos primos, reportó el canal 4 de NBC en Nueva York. Yesenia Marín dio a luz a Sebastián, y su hermana Jocelyn Marín trajo al mundo a su hija Antonella. ¡Fue un día de doble celebración en la familia! Jocelyn dio a luz primero, en el día en que estaba programado su parto, y para sorpresa de ambas, su hermana Yesenia dio a luz el mismo días, unas horas más tarde, en la habitación de al lado, en el hospital Methodist Richardson Medical Center. Su doctora Carol Norton dice que las hermanas tenían pautados días de parto diferentes, pero al parecer el parto de Yesenia se adelantó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yesenia Marin y Jocelyn Marin Yesenia Marin y Jocelyn Marin | Credit: NBC Norton estaba fuera de la ciudad cuando las hermanas dieron a luz y la doctora Elayna Brooks fue quien ayudó a traer a los bebés al mundo. Ahora los primos tienen el mismo día de cumpleaños. Los niños nacieron con solo tres horas de diferencia. "Los llamo primos gemelos", bromea Yesenia. Las hermanas están ilusionadas de poder compartir esta nueva etapa de maternidad juntas. "Hay tantas cosas ahora que podemos hacer juntas. Es maravilloso", añadió Yesenia. ¡Felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hermanas en Texas dan a luz a sus bebés el mismo día en el mismo hospital

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.