Dos hermanas de Arizona dadas por desaparecidas se fueron a Europa a morirse La familia de dos hermanas de Arizona se alarmó cuando ambas desaparecieron sin dejar rastro y se quedó de piedra cuando se enteró de lo que habían hecho. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las hermanas Lila Ammouri, una especialista en medicina paliativa de 54 años, y Susan Frazier, una enfermera certificada de 49, viajaron de Arizona a Zúrich, Suiza, para lo que su familia creía eran unas merecidas vacaciones. Pero cuando nunca regresaron, saltaron todas las alarmas, que se transformaron en consternación cuando supieron qué había sucedido. Las dos viajaron a una clínica suiza donde se practica el suicidio asistido. "Podemos confirmar la muerte de dos ciudadanas estadounidenses en Suiza", declaró el Departamento de Estado a People a través de un comunicado. "Por respeto a la privacidad de la familia, no daremos ningún otro comentario en este momento". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La familia, aparentemente, ignoraba las intenciones de las hermanas. No fue hasta que la clínica que las ayudó a fallecer les informó de su muerte que se enteraron de lo sucedido. "Estoy totalmente desolado y no tengo idea por qué hicieron esto", declaró el médico David Biglari, amigo de las hermanas, al diario New York Post. "[Estaban] en una muy buena posición en sus vidas en términos de su carrera…..Necesitamos respuestas". Susan Ammouri Frazier y Lila Ammouri Susan Ammouri Frazier y Lila Ammouri | Credit: Facebook El pasado domingo, la clínica no lucrativa Pegasos, informó que las hermanas fallecieron a través de un suicidio asistido el 11 de febrero en Liestal, Suiza, luego de investigar varios métodos para intentar cumplir su deseo de morir juntas. "Aunque sufrían de varios problemas de salud, no estaban desahuciadas", expresó la clínica en un comunicado. "Habían expresado su gran deseo de morir al mismo tiempo… Se dieron cuenta de que su deseo de morir juntas sin tener una enfermedad terminal, no podía ser cumplido por ninguno de los cambios legislativos sobre el derecho de morir, presentados en varios estados de Estados Unidos". En Estados Unidos, solamente diez estados – California, Colorado, Hawái, Maine, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Vermont y Washington - permiten la muerte asistida para pacientes mentalmente saludables que no tienen más de seis meses de vida, de acuerdo a People. La clínica aseguró que ambas mujeres fueron evaluadas por su capacidad mental por profesionales independientes, quienes determinaron que eran elegibles para el procedimiento. La muerte asistida ha sido legal en Suiza desde 1942, según la organización británica Dignity in Dying. El año pasado, el esposo de la novelista Amy Bloom reveló que éste decidió acabar con su vida tras ser diagnosticado con alzheimer en el 2019. La escritora viajó a Suiza junto a su esposo para apoyarlo en su decisión. "Sabía lo que quería. Quería controlar su muerte y deseaba mi apoyo", expresó Bloom a People. Para ayuda o más información sobre la prevención del suicidio, llama a la línea nacional de ayuda al 1-800-273-8255.

