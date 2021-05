La hermana de Keishla Rodríguez reclama justicia por su asesinato “Quisiera despertar de esta pesadilla”, dijo al borde del llanto Bereliz Nichole Rodríguez, quien habló de la relación de su hermana con el boxeador Félix Verdejo. ¿Desde cuándo se conocían? Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La hermana de Keishla Rodríguez Ortíz alzó su voz para pedir justicia por su secuestro y asesinato presuntamente a manos del boxeador Félix Verdejo, en San Juan, Puerto Rico. En una entrevista en el programa de televisión Despierta América (Univision), Bereliz Nichole Rodríguez contó conteniendo las lágrimas que le gustaría pensar que la muerte de su hermana, quien estaba embaraza y tenía 27 años, es solamente una pesadilla. "Esto no ha sido fácil, cada día uno se levanta con diferentes emociones. Hay días que me siento que quisiera despertar de esta pesadilla ya. Espero que cuando sea mi momento, pues que yo tenga que sacar todo esto y tenga fuerzas para poder sobrellevarlo", manifestó conmovida. Bereliz se mostró agradecida por el apoyo recibido por su familia en un caso que ha conmocionado a Puerto Rico y del que se han hecho eco en otros países. Bereliz Nichole, hermana de Keishla Rodriguez Puerto Rican boxer Felix Verdejo questioned over young woman's death, San Juan, Puerto Rico - 05 Feb 2021 Bereliz Nichole, hermana de Keishla Rodriguez | Credit: Thais Llorca/EPA-EFE/Shutterstock En declaraciones a Hoy Día (Telemundo), Rodríguez sostuvo que nunca pensó que algo así podría pasarle a su hermana, quien dijo que conocía a Verdejo desde que tenían unos 11 años. Además, reveló que su esposo y el boxeador son familia. "[Se conocen]. Lo mismo que llevo yo con mi esposo, ya que por desgracia mi esposo y Félix Verdejo son primos y entre ese lazo familiar, pues Félix y mi hermana son padrinos de mi nene; 11 años llevaban Keishla y Verdejo", aseguró. El cadáver de Keishla fue encontrado el pasado sábado en la laguna San José después de días de una intensa búsqueda. El deportista, quien mantenía una relación extramatrimonial con la joven, fue arrestado tras el descubrimiento del cuerpo como aparente responsable de la muerte y se encuentra en la cárcel sin fianza. Según medios puertorriqueños, el supuesto motivo del asesinato es que Verdejo no quería que la joven tuviera el hijo. Sobre la posibilidad de que Verdejo sea condenado a la pena de muerte de ser encontrado culpable en un tribunal federal de los cargos que se le imputan, opinó que "no se la pueden poner muy fácil" al presunto culpable de la muerte de su hermana y consideró que mayor castigo sería que lo dejaran vivir para que se acuerde constantemente de lo sucedido. Bereliz informó que el funeral de su hermana se llevará a cabo este jueves y viernes en la funeraria Ehret, en el barrio sanjuanero de Cupey, y el entierro tendrá lugar el sábado.

