Accidente en un parque de atracciones de Nueva Jersey deja 12 heridos Al menos 12 personas sufrieron heridas tras producirse un accidente en una montaña rusa del parque de atracciones de Six Flags en Nueva Jersey. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Six Flags Six Flags | Credit: Getty Images Varias personas resultaron heridas después de subirse a una montaña rusa de madera en Six Flags Great Adventure en Nueva Jersey este 25 de agosto por la noche. El incidente sucedió en la montaña rusa El Toro, de 19 pisos, alrededor de las 7:30 pm, según funcionarios del parque. A medida que el viaje llegaba a su fin, algo falló y causó múltiples lesiones a los pasajeros a bordo en ese momento. Hasta ahora las autoridades señalan que los afectados tienen lesiones menores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algunos de los lesionados fueron tratados en el lugar y otros llevados al Centro Médico Estatal Centra en Freehold, según el jefe de policía de Jackson, Matthew Kunz, quien también señaló que era "improbable" que los llevados al hospital se quedaran por un período prolongado. "Varias personas reportaron dolor de espalda después de viajar en 'El Toro' esta noche", dijo el portavoz de Six Flags, Gabriel Darretta, en un correo electrónico a los medios de comunicación. "Cinco heridos fueron llevados a un centro médico local para su evaluación", agregó el comunicado. En mayo, la montaña rusa El Toro fue nombrada número 1 en la lista de USA Today de las "10 mejores montañas rusas de 2022" al ser resaltada por su tren poderoso y tembloroso" y su "experiencia única de la vieja escuela". El Toro es una de las montañas rusas de madera más rápidas y altas del mundo, alcanza una velocidad de 70 mph y una altura de 176 pies. En los últimos años, Six Flags ha registrado una serie de incidentes anteriores en sus parques. En 2020, los asistentes quedaron atrapados brevemente en una parte del recorrido durante un corte de energía. Y en 2021, un mal funcionamiento del canal de registro envió a dos personas al hospital. La montaña rusa El Toro junto con Nitro y Joker también se cerraron brevemente por problemas en 2021.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Accidente en un parque de atracciones de Nueva Jersey deja 12 heridos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.