¡Famoso actor mexicano detenido por presuntos abusos contra su hija! El intérprete de Un poquito tuyo, de Telemundo, fue arrestado hoy. Aquí los detalles. Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor mexicano Héctor Parra, quien fuera pareja de Ginny Hoffman, ha sido arrestado hoy martes quince de junio por presuntos abusos sexuales contra su hija, Alexa Parra. El programa Venga la alegría anunció que el abogado del artista de Un poquito tuyo confirmó que el histrión fue detenido en su casa, en la alcaldía Benito Juárez en la ciudad de México, mientras se encontraba afuera lavando su auto. "Se acaba de comunicar con nosotros la defensa de Héctor Parra, Vds. recordarán a este actor que está enfrentando un proceso con Ginny Hoffman y con su hija, por abuso sexual", recordaron desde el show. También añadieron que "fue detenido mientras él estaba lavando su auto. Llegaron dos autos con diferentes elementos de seguridad". Héctor Parra Credit: IG Héctor Parra SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El abogado del actor expresó que su cliente fue trasladado al Reclusorio Oriente y al parecer está esperando que su nombre salga en el listado de audiencias para saber cuándo exactamente será llevada a cabo la primera. Después que las primeras denuncias de sus familiares salieran a la luz, Héctor Parra había hablado con Ventaneando: "Estoy harto y cansado de la situación como tal, de este circo mediático que se ha hecho cuando además está basado en mentiras, falsedades. Unas situaciones muy burdas, ya van dos años así, más todo lo que ha implicado en mi caso: la falta de trabajo, la cuestión económica, la cuestión emocional", dijo entonces. También expresó en aquellos primeros momentos que su hija no tenía idea del alcance que habrían tenido las declaraciones de su madre.

