Madre de cinco niños murió tras sufrir aparatosa caída del autobús de fiestas donde celebraba su cumpleaños Heather García estaba celebrando su cumpleaños 30 cuando cayó de un party bus. Sus cinco hijos están desconsolados. Los detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una madre de cinco niños murió tras caer de un autobús de fiestas, reportó el diario The New York Post. Heather García estaba celebrando su cumpleaños número 30 cuando sufrió una aparatosa caída de un party bus. La joven madre estaba rodeada de familiares y amigos cuando ocurrió la tragedia. Heather estaba bailando en el autobús sobre las 3 a.m. del sábado cuando cayó del vehículo en la autopista 101 y fue atropellada por otro carro, reportó CBS Los Angeles. La cumpleañera fue pronunciada muerta en la escena. La muerte de Heather deja desconsolados a sus cinco hijos, entre las edades de 1 y 10 años. La madre de 29 años estaba por cumplir tres décadas de vida el lunes y estaba disfrutando con seres queridos. Su sobrina también estaba celebrando su cumpleaños. Su hermano dice que la puerta del autobús se abrió cuando Heather se cayó encima y por eso salió del vehículo a la autopista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Heather Garcia Credit: GoFundMe "No sé como se abrió la puerta", lamentó su hermano Juan. "Nadie sabe cómo se abrió la puerta. La puerta no debía abrirse". A García la sobrevive su esposo, Rafael Corral, y los cinco hijos de la pareja. En una página de GoFundMe creada para recaudar fondos para la familia, su esposo cuenta su conmovedora historia. "Soy un veterano del ejército que serví a mi país con gran orgullo y hoy pido la ayuda de mi comunidad", dice Corral. "El amor de mi vida no pude llegar a celebrar su cumpleaños 30", lamentó sobre su esposa, quien hoy cumpliría tres décadas. "Lo que yo pensé que sería una noche divertida para ella se convirtió en un final trágico para nosotros", añade. "Ella era el alma de la fiesta", recuerda Corral. "Tenía un corazón inmenso". Corral describe a su difunta esposa como una gran madre. "Vivía para cuidarnos a nosotros. Ella era mi mejor amiga, mi roca", añade en su emotivo mensaje. "Me siento perdido sin ella". El padre pide donaciones para ayudar a cubrir los gastos fúnebres de su esposa y proveer para sus hijos, de 1 año, 5 años, 6 años, 8 años y 10 años. El caso sigue bajo investigación.

