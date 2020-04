¿Hasta cuándo durará la crisis del coronavirus? Un experto responde El doctor Robert Norton, miembro de varios grupos especiales para combatir el virus, asegura que esta situación de distanciamiento social podría extenderse hasta el verano. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con los casos de coronavirus en aumento a pesar de las restricciones impuestas en buena parte de Estados Unidos, la pregunta que ronda en la cabeza de todo el mundo es cuándo regresará la normalidad al país. Si bien el deseo es que sea lo más pronto posible, la realidad es que el distanciamiento social podría extenderse por varios meses más, de acuerdo a expertos. Actualmente Estados Unidos lidera la estadística de casos de COVID-19 con más de 180,000 pacientes y más de 3,600 muertes. “Siendo realistas, creo que se va alargar hasta el verano en algunas áreas”, dijo a People el doctor Robert Norton, profesor de salud pública de la Universidad Auburn de Alabama y miembro de varios grupos especiales para combatir el virus. “Habrá algunos lugares donde aún está circulando, por lo que jamás se irá realmente”. También considera que el virus se convertirá en una enfermedad de temporada, como la gripe, por lo podría regresar en el otoño. Pero para entonces espera que se haya desarrollado suficiente inmunidad para evitar un brote tan grave como el actual. Image zoom Getty Images Norton explicó que es “posible” que un porcentaje de quienes ya ha contraído la enfermedad puedan volver a padecerla corre el riesgo de volver a padecerla al cabo de un tiempo. Pero espera que un número suficiente sea inmune al virus como para evitar una propagación como la actual. “No sabemos el porcentaje de gente que continuarán susceptibles [al virus]. Actualmente, cerca del 80 al 85 por ciento de la gente no ha tenido que ser hospitalizada”, explicó. “De ese 80 a 85 por ciento de gente, si contraen una infección, van a ser más resistentes. Eso no quiere decir que son completamente resistentes [al virus], porque realmente no sabemos cuál será la reacción”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Norton recomendó que incluso si se ha mantenido una cuarentena de 14 días como la recomendada, es mejor no tener contacto con familiares y amigos hasta no saber a ciencia cierta que no tienen el virus. “La gente puede presentar síntomas muy leves y no darse cuenta que están realmente infectados”, dijo. “Uno simple viaje al mercado puede infectar a una persona y, sin saberlo, puede contagiar a un amigo y su familia si los visitan”. De igual manera, pidió permanecer en casa aún si te has recuperado del virus hasta que el médico te dé completamente de alta. “Lo mejor es quedarse en casa”, recomendó Norton. “Con tantas preguntas sobre el COVID-19 en el aire, como si la gente tiene inmunidad o si pueden ser contagiosos tras recuperarse, la opción más segura es continuar con el distanciamiento social”. Para más información sobre el coronavirus y las reglas de distanciamiento social a seguir, visita https://www.cdc.gov/spanish/ Advertisement

