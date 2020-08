Hasbro retira muñeca de Trolls del mercado por controversia de que promueve el abuso sexual infantil Hasbro ha retirado una de las muñecas inspiradas en la nueva película Trolls 2: Gira mundial del mercado debido a gran controversia. Los expertos aseguran que el juguete promueve el abuso sexual infantil. Esta es la razón. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una nueva muñeca del fabricante de juguetes Hasbro ha creado gran controversia. Según expertos, la muñeca rosada —inspirada en la heroína Poppy de la nueva película Trolls 2: Gira Mundial— promueve el abuso sexual infantil. La muñeca — llamada "Trolls World Tour Giggle and Sing Poppy Doll"— ha sido retirada del mercado. La razón es que tiene un sensor —ubicado entre las piernas y bajo la falda— que la hace reírse al momento de sentarla. Varios padres denunciaron que les parece inapropiada la ubicación de este sensor. Image zoom Walmart.com Muchos firmaron una petición en línea argumentando que el juguete está “condicionando a nuestros hijos a pensar que la pedofilia está bien”. La petición, creada por la madre Jessica McManis, expresa: "Cuando tocas un butón en la parte privada de la muñeca ella jadea y suelta una risita. ¿Qué le hará pensar este juguete a nuestros niños inocentes y fáciles de impresionar? Que es divertido cuando alguien te toca tus partes privadas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante este escándalo, la portavoz de Hasbro, Julie Duffy, hizo la siguiente declaración: "Reconocemos que la ubicación del sensor puede ser percibida como inapropiada. Esto no fue intencional y estamos complacidos de poder proveerle a los consumidores otra muñeca Poppy de un precio similar para reemplazarla. Estamos en proceso de retirar este artículo para que ya no esté a la venta".

