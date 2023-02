Harvey Weinstein condenado a otros 16 años de prisión en Los Ángeles El productor Harvey Weinstein probablemente pasará el resto de sus días en prisión luego de ser condenado a 16 años de cárcel en Los Ángeles, que se suman a los 23 que ya está cumpliendo en Nueva York. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El productor Harvey Weinstein probablemente tendrá que pasar el resto de sus días tras los barrotes de una celda, luego de que fuera condenado este jueves a 16 años de prisión en un tribunal de Los Ángeles por una violar a una modelo en un hotel de Beverly Hills. El exmagnate del cine, de 70 años, cumple en la actualidad una pena de 23 años de privación de libertad que se le impuso en un tribunal de Nueva York en 2020 por cargos similares. Según el diario Los Angeles Times, la jueza del caso en California le advirtió al condenado que no podía cumplir las dos penas de manera simultáneamente, por lo que no podría optar a recuperar la libertad hasta la década de 2050. El abogado de Weinstein señaló que su cliente ahora regresará a Nueva York para cumplir la primera pena que se le impuso tras el estallido del escándalo de acoso sexual que dio origen al movimiento Me Too y que acabó con la carrera de uno de los hombres más poderosos de Hollywood. Harvey Weinstein Harvey Weinstein | Credit: Etienne Laurent-Pool/Getty Images Tras dos meses de juicio, el productor fue encontrado culpable el mes pasado de haber violado a una modelo italiana tras irrumpir en su habitación de una modelo italiana en un hotel de Beverly Hills en 2013. En su alegato ante la jueza, Weinstein mantuvo que era inocente y atribuyó las acusaciones a razones económicas. "Esto es un asunto de dinero y van a por mí", aseguró, según Variety. "Por favor, no me condene a cadena perpetua, no me lo merezco. Hay tantas cosas mal en este caso, no hay pruebas, es una encerrona. Pido clemencia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La víctima, cuya identidad no se ha hecho pública, pidió que se le impusiera al condenado la pena máxima de 24 años, la misma que había solicitado la fiscalía. La defensa, en cambio, pidió una pena de 3 años de prisión, a cumplir simultáneamente con la de Nueva York, y pidió indulgencia para su cliente, del que dijo sufre padecimientos como diabetes y estenosis espinal, de acuerdo al LA Times.

