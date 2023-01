Aplazan sentencia de Harvey Weinstein, encontrado culpable de abuso sexual ¡Los detalles! Harvey Weinstein —quien fue uno de los productores más poderosos de Hollywood— tendrá que regresar a la corte en febrero, ya que se ha aplazado su sentencia tras ser encontrado culpable de violación en California. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Harvey Weinstein fue encontrado culpable en diciembre del 2022 de violación, copulación oral forzada y otro cargo de comportamiento sexual indebido contra una actriz y modelo italiana, cuya identidad no ha sido revelada. El antiguo magnate estadounidense de la industria cinematográfica, de 70 años —quien ha estado en el centro del movimiento #MeToo tras destaparse sus abusos— está cumpliendo una condena de 23 años por ataques sexuales tras ser sentenciado en el 2020 en Nueva York. El exproductor de cine fue acusado por varias mujeres, incluyendo reconocidas figuras. La actriz Salma Hayek lo acusó de acosarla en el set de la película Frida. Ahora Weinstein podría pasar aún más tiempo tras las rejas, tal vez el resto de sus días, reporta Milenio. Harvey Weinstein Credit: (Etienne Laurent-Pool/Getty Images) El ganador del Óscar —productor de películas como Pulp Fiction y Shakespeare In Love—podría ser sentenciado a 18 años en prisión, sumando a su condena de 23 años. El 19 de diciembre del 2022, Weinstein fue declarado culpable en Los Ángeles de violación forzada, copulación oral forzada y penetración sexual con un objeto. El jurado escuchó los testimonios de varias mujeres que lo acusaron de acosarlas y abusar de ellas. La fiscalía lo acusó de ser un depredador que usaba su poder para agredir a mujeres. Sus abogados argumentaron que los encuentros con estas mujeres fueron consensuales y "transaccionales" ya que sus supuestas víctimas buscaban triunfar en el cine. La defensa de Weinstein está apelando el veredicto, y tendrá que regresar a corte el 23 de febrero. Si la petición de apelar el veredicto es negada, se leerá la sentencia de Weinstein ese mismo día, dijo la jueza Lisa Lench.

