¡Harvey Weinstein aislado en prisión de máximo riesgo por coronavirus! Al parecer el afamado productor de Hollywood es uno de los dos casos confirmados de coronavirus en la cárcel de Wende, donde se encuentra preso. La salud de este personaje que dio origen al movimiento de #metoo ha ido en declive durante los últimos meses... By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Harvey Weinstein, a sus 68 años, ha sido aislado en la cárcel de máximo riesgo en la que se encuentra al norte del estado de Nueva York tras dar positivo en coronavirus. El productor de Hollywood, ganador de más de 80 Oscars, dio origen tras sus primeras denuncias al famoso movimiento de #metoo y acababa de comenzar su condena de 23 años tras ser encontrado culpable de violación y agresión sexual en tercer grado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Confirmado por Deadline según funcionarios del sistema estatal, Weinstein estaría siendo aislado en la prisión de Wende en las afueras de Buffalo. Otro de los presos también dio positivo, según afirma The Niagara Gazette, un periódico de Albany. Pese a que el centro no hará comentarios sobre la salud del recluso por cuestión de sus políticas de privacidad, según Variety, entre los 43 mil presos aproximadamente que hay en el estado, dos casos ya están confirmados con el Covid-19 y ambos están en la prisión de Wende. Image zoom Al parecer, el afamado y multimillonario productor ya tenía el Covid-19 cuando ingresó en la cárcel la semana pasada y provenía de la prisión de Rikers Island. Hay que recordar que Harvey Weinstein fue operado recientemente en el hospital Bellevue por problemas cardiacos, durante su estancia en la última prisión mencionada, donde esperó el juicio y su salud ha ido en declive durante los últimos meses. Image zoom Más de ochenta mujeres acusaron a Weinstein de acoso sexual, agresión o violación. En una lista de incidentes de su pasado se incluyeron 18 denuncias de violación y según los informes de esas mujeres, el productor les citaba bajo el pretexto de hablar acerca de su carrera en el mundo del celuloide y ahí aprovechaba para exigir sus favores de vuelta. Advertisement

