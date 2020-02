Los príncipes Harry y William aparentemente no terminaron “en buenos términos” ¿Qué pasó entre los nietos de la reina Isabel II? Una fuente cercana a la familia dijo a People que los hermanos no terminaron bien tras la reciente crisis en la familia real, aunque últimamente conversan más a menudo. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La relación de los príncipes William y Harry empezó a agrietarse hace dos años por desacuerdos relacionados con Meghan Markle y los hermanos no terminaran “en buenos términos” cuando los duques de Sussex decidieron independizarse de la familia real, según dijo a People un amigo de la familia. De acuerdo a la revista, el primer conflicto entre los hermanos surgió en 2017 cuando William le advirtió a su hermano que su noviazgo con Markle avanzaba muy rápido, lo que no le sentó bien a Harry. Image zoom “No se separaron en buenos términos de ninguna manera, pero ambos se sienten aliviados de que [la crisis familiar] haya terminado”, dijo la fuente, según People. Sin embargo, la misma fuente resalta que los hermanos están conversan más seguido en las últimas semanas. “Quizás -Meghan y Harry- no pensaron las cosas exactamente como podrían haberlo hecho, pero querían ser felices. ¿Quién puede culparlos por eso?”, agregó el amigo de la familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom En cuando a la pérdida de títulos nobiliarios y demás nombramientos honorarios, la fuente asegura que a Harry eso “no le interesa; nunca lo ha hecho”. A mediados de enero, la reina Isabel se reunió por horas con el príncipe Harry, su hermano William y el príncipe Carlos, así como con Meghan, presente a través de una videoconferencia, en la que la soberana dio el visto bueno a la decisión de los duques de Sussex de “dar un paso atrás” en su papel dentro de la familia real y mudarse por un tiempo a Canadá. Image zoom “Mi familia y yo apoyamos completamente el deseo de la joven familia formada por Harry y Meghan de crearse una nueva vida”, expresó la reina en un comunicado. “Aunque hubiéramos preferido que permanecieran trabajando a tiempo completo como miembros de la familia real, respetamos y comprendemos su deseo de querer llevar una vida más independiente mientras continúan siendo valiosos miembros de mi familia”, agregó. Advertisement

