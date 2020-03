¿Qué es el hantavirus? Conoce todo sobre la enfermedad que acaba de matar a una persona en China El doctor Campos nos habla sobre el virus que se cobró una vida en la provincia china de Yunnan. ¿Hay que temerlo? By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La pandemia del coronavirus tiene a todo mundo con los nervios de punta desde su aparición el diciembre pasado en Wuhan, China, lo que ha provocado que cada noticia sobre cualquier otra dolencia misteriosa genere alarma. El último caso son las noticias del fallecimiento de un hombre en la provincia china de Yunnan luego de contraer el hantavirus. El deceso ocurrió luego de que el hombre abordara un autobús charter para trabajadores que partió de la provincia de Shandong, según informó el periódico chino Global Times. A resultas de ello 32 personas más tuvieron que ser sometidas a una prueba para detectar si habían contraído la dolencia, que según se sabe es transmitido principalmente por las heces y deshechos de las ratas. ¿Se puede repetir el caso del coronavirus con el hantavirus? Para responder a esta y otras dudas consultamos al doctor Daniel L. Campos, quien además de ser un reputado experto en tratamientos de antienvejecimiento, también es un especialista en práctica avanzada, atención primaria de adultos y ancianos. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.foxnews.com%2Fhealth%2Fhantavirus-kills-man-coronavirus-hit-china-32-others-tested-report SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué es el hantavirus? El hantavirus pertenece a la familia bunyaviridae y se divide en dos grupos de hantavirus del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo. Hay muchas cepas de hantavirus que ocurren globalmente y acorde a los Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la infección con este virus principalmente causa dos tipos de enfermedades en humanos. Una que se presenta con síndrome respiratorio y otra con fiebre hemorrágica y fallo renal. ¿Es cierto que se puede contraer por tener contacto con ratas?, ¿de dónde proviene? Es cierto, el hantavirus se puede contraer al tener contacto con orine, heces y saliva de roedores, como son las ratas, o en caso de una mordida del animal. Pero los casos de contagio son extremadamente raros. La primera cepa de este virus fue registrada durante la guerra de Corea cuando más de 3,000 soldados estadounidenses resultaron contagiados y se cobró la vida de 190 de ellos, así que el contagio con hantavirus no es una enfermedad nueva. ¿Es similar al coronavirus? No, hay varias cosas que diferencian el hantavirus del coronavirus. Pero la mayor diferencia es que son dos familias de virus diferentes y que contrario al coronavirus, el hantavirus no se propaga de persona a persona. Esto hace que los chances que el hantavirus se convierta en una pandemia como el coronavirus es virtualmente imposible. ¿A quiénes ataca?, ¿quiénes son más propensos? Cualquier persona que frecuenten lugares donde haya roedores como ratas puede potencialmente estar expuesta. Este virus puede ser muy agresivo para el organismo, pero insisto en que los casos registrados en países desarrollados como Estados Unidos son mínimos lo cual hace el contraer este virus muy improbable para la mayoría de las personas. ¿Cuáles son sus síntomas? Los síntomas de contagio con hantavirus generalmente tardan en desarrollarse de 1 a 2 semanas, pero pueden aparecer hasta 8 semanas después de ser expuesto al virus. Las personas con infección por hantavirus del tipo respiratorio, que es la más común en Estados Unidos, suelen presentarse con síntomas no específicos como son malestar general y fiebre que dura de 3-5 días. Además, otros síntomas iniciales síntomas incluyen dolor de cabeza, escalofríos, mareos, tos seca, náuseas, vómitos y otros síntomas gastrointestinales. Aproximadamente la mitad de todos los pacientes informan malestar general, diarrea y aturdimiento, con informes menos frecuentes de dolor en articulaciones, dolor de espalda y dolor abdominal. Los síntomas iniciales de fiebre hemorrágica y fallo renal, que son los casos reportados en Asia y algunas áreas de Europa, comienzan de repente e incluyen dolores de cabeza intensos, dolor de espalda y abdominal, fiebre, escalofríos, náuseas y visión borrosa. Las personas pueden tener enrojecimiento de la cara, inflamación o enrojecimiento de los ojos o una erupción cutánea. Los síntomas posteriores pueden incluir presión arterial baja, shock agudo e insuficiencia renal aguda. En ambos casos la recuperación completa puede llevar semanas o meses. ¿Tiene cura? Los casos de contagio con hantavirus son esencialmente tratados con terapia de apoyo. La atención incluye el manejo cuidadoso de los niveles de líquido (hidratación) y electrolitos del paciente, el mantenimiento de los niveles correctos de oxígeno y presión arterial y el tratamiento adecuado de cualquier infección secundaria. Es posible que se requiera diálisis para corregir la sobrecarga severa de líquidos. Se ha demostrado que la ribavirina intravenosa, un medicamento antiviral, disminuye la enfermedad y la muerte asociadas si se usa muy temprano en la enfermedad. ¿Qué tan frecuentemente ocurre?, ¿puede convertirse en epidemia? Como decía anteriormente, esta enfermedad es muy poco frecuente en los Estados Unidos. 