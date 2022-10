¡Ya casi es Halloween! Estos son los disfraces más buscados en Google Estos son los disfraces que las personas van a usar este Halloween 2022. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Sabía que las búsquedas sobre Salem, Massachusetts, alcanzan su punto máximo cada octubre? ¿O que las tendencias gastronómicas de Halloween registraron un aumento del 350 % en las búsquedas de "cómo hacer chupitos de gelatina con jeringas" este año? Explora las tendencias de búsquedas más espeluznantes de este año, desde disfraces y belleza hasta comida y decoración, con el Frieghtgesit anual de Google. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Top 10 - Disfraces más buscados en Google Bruja

Spiderman

Dinosaurio

Stranger Things

Hada

Pirata

Conejo

Cheerleader

Vaquero

Harley Quinn Uñas temáticas de Halloween más buscadas Uñas de halloween de Disney

Uñas de Hocus Pocus

Uñas de dulce de maíz

Uñas de ataúd para halloween

Uñas de 'pesadilla antes de Navidad' Cócteles espeluznantes de moda Bebida de bruja

Shot de hemorragia cerebral

Beetlejuice

Hocus Pocus

Margarita de black magic Lo más buscado "Cómo hacer…" decoraciones Guirnaldas

Lápidas

Espantapájaros

Calderos

Ataúdes

