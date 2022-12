Hallan sin vida, en México, a joven embarazada que estaba desaparecida; le quitaron a su bebé Rosa Isela Castro desapareció hace unos días tras ir por una donación; su familia no pensó que sería la última vez que la vería. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 30 de noviembre de 2022, Rosa Isela Castro Vázquez salió de su casa, ubicada en Veracruz, México, para recibir una supuesta donación de ropa para su bebé, esa fue la última vez que la vieron. La joven de 20 años estaba en el octavo mes de embarazo. Tras la desaparición, su familia comenzó una exhaustiva búsqueda. Ahora, los medios de comunicación locales dieron a conocer que el cuerpo de la chica fue encontrado sin vida en un rancho de nombre "Los Arrieros" que está abandonado a orillas de la autopista Veracruz-Córdoba, en la comunidad de Paso el Arriero en Medellín de Bravo. Además, se reporta que la ahora occisa fue sometida a una cesárea para sacar a la bebé del vientre. De hecho, sus parientes fueron informados de que en un hospital regional ingresó una pareja con un recién nacido; ante ello, los médicos resguardaron a la nenita y dieron aviso a las autoridades; las cuales, reportaron de la detención de los presuntos responsables de la muerte de Castro. "La Fiscalía General del Estado, encabezada por Verónica Hernández Giadáns informa, que elementos de la Policía Ministerial detuvieron a Gonzalo 'N' y Verónica 'N' como presuntos responsables del delito de desaparición cometida por particulares", mencionaron en su cuenta oficial de Twitter. "Al momento de su detención tenían consigo a una menor recién nacida; la cual, fue rescatada sana y salva y ya recibe atención de las autoridades correspondientes". Rosa Isela Castro Credit: Lisbeth Castro Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, la hermana de la víctima, Lisbeth Castro, advirtió que existe un video donde se puede observar que una mujer se lleva a Rose Isela en un vehículo. "Pusimos la denuncia, ya vimos las cámaras y todo. Ahí se ve a mi hermana que se vio con una mujer que miraba para todos lados como asegurándose de que nadie la viera. De hecho llegó vestida de otra forma porque a mi hermana le dijo otra cosa", explicó."Hablaron por unos siete minutos, luego la mujer la tomó de la cintura y la llevó a una camioneta. En el video se muestra que mi hermana voltea, quizá la amenazó". De momento, los posibles responsables ya están detenidos y bajo la investigación correspondiente.

