Hallan muerta a Keishla Rodríguez, la joven que desapareció esta semana en Puerto Rico Los forenses confirmaron que el cuerpo encontrado en la Laguna de San José, en San Juan, pertenece a la novia del boxeador Félix Verdejo, principal sospechoso. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El caso de la desaparición de Keishla Marlin Rodríguez el pasado jueves ha tenido a la sociedad puertorriqueña conmocionada. Desde ese día que empezó la búsqueda de la joven, su familia y las autoridades no han tenido descanso. La aparición del cuerpo sin vida de una mujer en la Laguna de San José, San Juan, este sábado hacía presagiar el triste desenlace que terminaría por confirmarse. Finalmente, el Instituto de Ciencias Forenses anunciaba este domingo que se trataba de la joven desaparecida esta semana. "El Instituto de Ciencias Forenses logró identificar a Keishla mediante el análisis y comparación de placas dentales. La patóloga forense, Rosa Rodríguez realizó la autopsia y estará presentando sus hallazgos a los investigadores", comunicó la directora del ICF, María Conte Miller. Los familiares de la fallecida, entre ellos su madre Keylla Ortiz y su hermana Bareliz Nicole, acudían a confirmar la noticia en el reconocimiento del cuerpo de la joven de 27 años. "¡Justicia para Keishla!", pidieron a la salida del lugar. Se trata de la sexta mujer asesinada y víctima de violencia machista en lo que va de año en el país. Desde la desaparición de Keishla, sus familiares insistieron en la búsqueda del boxeador Félix Verdejo, con quien mantenía una relación sentimental y a quien apuntan como principal sospechoso. Aunque todavía no hay confirmación oficial de su implicación, sí hay sospechas y las autoridades investigan al deportista y su posible vinculación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La muerte de Keishla llega poco después de que las autoridades anunciaran el encarcelamiento de Miguel Ángel Ocasio Santiago, asesino confeso de Andrea Ruiz Costas, una mujer de 35 años que un mes antes de morir había acudido a los tribunales a buscar una orden de protección que terminó siéndole denegada. Los dos recientes casos han provocado indignación en la sociedad puertorriqueña, incluidas celebridades, que han alzado su voz de protesta bajo el grito de Ni una más. Kany García hacía un poderoso llamamiento al que se unieron Luis Fonsi y Olga Tañón, entre otros. El caso de Keishla sigue en manos de la justicia y en plena investigación mientras su familia le da el último adiós. Descanse en Paz.

