Hallan muerta a la hija de Malcolm X, Malikah Shabazz, en su casa de Brooklyn Malikah Shabazz tenía 56 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Malikah Shabazz Malikah Shabazz | Credit: (Andrew Theodorakis/New York Daily News/Tribune News Service via Getty Images) Malikah Shabazz, la hija del activista de derechos civiles Malcolm X, murió. Tenía 56 años. Shabazz fue encontrada inconsciente por su hija en su apartamento de Midwood, Brooklyn, confirmó el Departamento de Policía de Nueva York a PEOPLE. Las autoridades también compartieron que la muerte de Shabazz no parece sospechosa. La policía le dijo a PEOPLE que EMS la declaró muerta en la escena. Un médico forense aún no ha determinado la causa oficial de muerte. Bernice King, una de las hijas de Martin Luther King Jr., rindió homenaje a Shabazz en Twitter el martes. "Estoy profundamente entristecida por la muerte de #MalikahShabazz. Mi corazón está con su familia, los descendientes de la Dra. Betty Shabazz y Malcolm X", escribió. "La Dra. Shabazz estaba embarazada de Malikah y su hermana gemela, Malaak, cuando el hermano Malcolm fue asesinado". King agregó: "Descansa en paz, Malikah". Shabazz era una de los seis hermanos, según NBC New York. Su muerte se produce poco después de que dos hombres fueran exonerados por el asesinato de Malcolm X. Muhammad Abdul Aziz y Khalil Islam fueron absueltos el jueves después de pasar más de 20 años en prisión por el asesinato de Malcolm X en 1965. Malcolm X at a Harlem Civil Rights Rally Malcolm X at a Harlem Civil Rights Rally | Credit: Getty Tanto Islam como Aziz mantuvieron su inocencia durante años. Mujahid Abdul Halim fue condenado por matar a Malcolm X junto con Islam y Aziz. Los tres hombres fueron condenados a cadena perpetua, informó PEOPLE anteriormente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Halim, quien admitió que estuvo involucrado en la muerte del líder de los derechos civiles, dijo mientras testificaba en 1966 que Islam y Aziz "no tenían nada que ver" con el asesinato de Malcolm X, según The New York Times. Islam murió en 2009.

