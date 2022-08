Hallan muerta en una casa abandonada de California a integrante de programa de telerrealidad de 24 años Ashley Tropez participó en el programa Beyond Scared Straight (A&E) y fue encontrada en una casa abandonada. Una persona de 24 años se encuentra bajo arresto como sospechosa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cuerpo de Ashley Tropez, una joven de 24 años que apareció en el show de telerrealidad Beyond Scared Straight de la cadena A&E, fue hallado sin vida en Victorville, California. Así lo han confirmado múltiples medios citando un comunicado oficial de la policía de la oficina del alguacil de San Bernardino. Según dicho reporte elementos policiales respondieron a un llamado el pasado 26 de agosto reportando un cadáver dentro de una vivienda. "Al llegar al sitio los agentes localizaron a Ashley Tropez dentro de la casa, sufrió heridas traumáticas", se dijo. A raíz de la investigación se produjo el arresto de un joven de 24 años que ahora se encontraría bajo custodia de las autoridades. Ashley Tropez Ashley Tropez | Credit: A&E SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se sospecha que la fallecida y el sospechoso se conocían y que. "podrían haber estado viviendo clandestinamente en la residencia" donde se produjo el macabro hallazgo. Tropez figuró en el mencionado programa televisivo cuando tenía 17 años. El show mostraba novedosos programas para prevenir la delincuencia juvenil y prevenir que chicos con historial problemático cayeran en prisión.

