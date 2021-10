Descubren en Texas a tres niños con el cadáver de su hermanito fallecido hace un año Los niños, de 7, 10 y 15 años estaban desnutridos y maltratados: el mayor de ellos llamó a la policía para pedir ayuda. El reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A police crime scene tape close-up Credit: Getty Images Texas se ha conmovido ante el escalofriante hallazgo de tres niños de 7, 10 y 15 años que fueron descubiertos en condiciones de abandono, "desnutridos" y viviendo con el cadáver de su hermanito que llevaba muerto más de un año. Los hechos ocurrieron este domingo hacia las 4:30 p. m. dentro de una vivienda ubicada en el 3535 de Green Crest, en Houston, según reportó KTRK-13. Policías respondieron a una llamada hecha al 911 reportando que tres niños habían sido abandonados en un complejo habitacional de la zona de Houston. Lo que descubrieron los policías al acudir al sitio fue dantesco: tres menores de edad, de 7, 10 y 15 años vivían abandonados en "una situación sumamente horrible" y parecían haber sido abandonados por "un período de tiempo largo", según explicó el alguacil Ed González a la prensa. "Los restos óseos de otro menor de edad también fueron descubiertos en la unidad [habitacional]", se explicó. La osamenta pertenecía a un niño de 9 años, al parecer hermanito de uno de los tres niños hallados en el lugar. Los tres niños estaban "desnutridos y mostraban señales de maltrato". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su llamada al 911 el menor contó que su hermano llevaba un año muerto en el apartamento que él compartía con sus hermanos. El niño también contó a los operadores que sus padres no vivían con ellos desde hacía meses. Este lunes la oficina del alguacil informó que los menores fueron llevados a un hospital para su evaluación. Así mismo se dijo que la madre de los menores y su novio habían sido encontrados este domingo y que serían interrogados. Las investigaciones continúan.

