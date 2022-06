Hallan cuerpo de niño de tres años en el congelador de su vivienda en Michigan: lo habían torturado La madre del menor, Azuradee France, de 31 años, enfrenta graves cargos por la muerte del niño cuyo cuerpo ensangrentado fue descubierto en la nevera. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Azuradee France Azuradee France | Credit: DETROIT POLICE DEPARTMENT Azuradee France, una madre de 31 años residente en Detroit, Michigan, enfrenta graves cargos por la muerte y tortura de un niño de tres años cuyo cuerpo torturado y ensangrentado fue descubierto escondido dentro de un congelador nevera. El macabro descubrimiento ocurrió el pasado viernes luego de que según James White, Jefe de la Policía de Detroit, la oficina de Protección a Menores recibiera una llamada anónima. Tres policías se presentaron en la vivienda de la sospechosa y notaron que "algo andaba mal", según explicó White en una conferencia de prensa. "Cuando comenzaron a hablar con la ocupante del domicilio se precataron de que había algo que no estaba bien al conversar con ella y por la manera en la que ella se comunicaba con ellos", explicó dicho funcionario. "La mujer ahuyentó a los oficiales como si no pasara nada". Guiados por su "experiencia e intuición", explicó White, los oficiales se adentraron en la vivienda, donde tristemente también viven otros cinco menores de edad. Y ahí fue cuando descubrieron el cuerpo del niño identificado por familiares y prensa local como Chase Allen. "El niño estaba en estado de descomposición", aseguró White, explicando que el cuerpo ensangrentado del menor había sido escondido en el congelador ubicado en el sótano de la vivienda, pero se desconoce cuánto tiempo llevaba ahí. Familiares del pequeño Chase Allen han establecido una colecta en GoFundMe pidiendo ayuda para sus funerales: Chase Allen Chase Allen | Credit: GOFUNDME SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Este caso me ha impactado, ha impactado a nuestros investigadores", afirmó White. "Imaginen lo que los otros niños habrán pasado y habrán vivido dentro de esa vivienda". Los otros cinco menores de edad han sido llevados a un hospital para ser evaluados y puestos bajo custodia de Servicios Infantiles, explicó por su parte Kimberly Blackwell, Capitana de la Policía de Detroit. La sospechosa enfrenta enfrenta cargos por asesinato, maltrato infantil en primer grado, tortura y esconder un cuerpo, según detalló Kym Worthy, fiscal del condado de Wayne. Tiene cita en corte para el 8 de julio próximo. "El departamento de policía ofrece muchos recursos para los padres de familia y para quienes lo necesiten", así que no se sientan como que están solos", afirmó la capitana Blackwell.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hallan cuerpo de niño de tres años en el congelador de su vivienda en Michigan: lo habían torturado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.