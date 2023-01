Hallan sin vida a la hondureña Keylin Yolibeth Chavez-Dominguez, de 20 años, desaparecida hace un mes en Maryland La joven de 20 años fue vista por última vez el pasado 30 de diciembre, en su apartamento de Rockville, MD. Sus restos fueron hallados este sábado. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Keylin Yolibeth Chavez-Dominguez Keylin Yolibeth Chavez-Dominguez | Credit: Montgomery County Department of Police El cuerpo sin vida de Keylin Yolibeth Chavez-Dominguez, una joven hondureña de 20 años, fue descubierto este sábado por las autoridades del condado de Montgomery, en Maryland, a un mes de que se reportada su desaparición. La joven fue vista por última vez el pasado 30 de diciembre en su apartamento ubicado en el bloque 12300 block de Braxfield Court, en el poblado de Rockville, según reportó la policía del condado de Montgomery County. Según las autoridades testigos contaron que en la Noche Vieja la joven había salido del complejo habitacional donde residía en compañía de un hombre y desde entonces había desaparecido sin dejar huella. Este sábado su cuerpo fue descubierto el sábado hacia las 2:00 p.m. en una cañada del parque de Upper Paint Branch Stream Valley por elementos de la policía del condado y la policía del parque. En redes Jocely Rentas, amiga de Sandra Domínguez madre de Keylin Yolibeth, aseguró que se busca repatriar a la víctima a su natal Honduras. "Su familia la espera para darle el último adiós y la sepultura que merece", exclamó al solicitar ayuda para lograr dicho cometido en GoFundMe. Keylin Yolibeth Chavez-Dominguez Keylin Yolibeth Chavez-Dominguez | Credit: Montgomery County Department of Police SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La policía no ha proporcionado aún más detalles sobre el caso, según aseguran fuentes de la cadena NBC en Washington, D.C., sin embargo han confirmado que la investigación se maneja ahora como un homicidio. Si tiene información al respecto, contacte a Crime Solvers of Montgomery County: 1-866-411-TIPS (8477). Las llamadas son anónimas. Se ofrece una recompensa de $1,000 a cambio de información que ayude a clarificar el caso.

