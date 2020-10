Encuentran en una fosa común el cuerpo de una modelo que desapareció en México al salir de compras Yessenia Estefanía Alvarado, de 24 años, desapareció en el poblado de Cajeme, en Sonora, cuando encapuchados se la llevaron. Su cuerpo fue encontrado con otras 5 osamentas. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cuerpo de Yessenia Estafanía Alvarado, una modelo de 24 años que desapareció el pasado mes de agosto cuando salió a hacer unas compras, ha sido hallado en México junto con los restos de otras cinco personas depositados en una fosa común. Así lo dio a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora al confirmar el descubrimiento realizado en las cercanías de Canal Bajo, en Cajeme, Sonora. La joven desapareció el pasado 19 de agosto cuando encapuchados la subieron por la fuerza a una camioneta modelo Hilux mientras se encontraba haciendo sus compras en un mercado al aire libre en la colonia Aves del Castillo, según detalla el sitio SinEmbargo.com. La fosa fue descubierta el 20 de septiembre pasado pero no fue hasta ahora que las autoridades pudieron confirmar que los restos pertenecían a Alvarado. Su desaparición desató una intensa campaña de amigos y familiares que en redes pedían informes y pistas del público para poder localizar a Yessenia. Image zoom Instagram Image zoom Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La víctima estudió Administración de empresas en la la Universidad Vizcaya de las Américas. Tras su desaparición la familia dio parte a las autoridades. Según la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AMIC) realizaron el escalofriante hallazgo durante un cateo. Peritos analizaron los restos para determinar que se trataba de dos osamentas del sexo femenino, tres masculinos y una más que sigue siendo examinada para su identificación. De acuerdo al mencionado sitio, análisis de ADN llevados a cabo en el Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF) confirmaron que una de las osamentas pertenecía a la modelo. Según se indica, la FGJE de Sonora tiene en su poder a tres presuntos responsables del crimen.

