Hallan 23 lentillas de contacto en el ojo de una mujer en California que olvidó cambiárselos todos los días El video compartido por la oftalmóloga Katarina Kurteeva mostrando cómo le remueve una a una las lentillas a su paciente se ha viralizado. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir lentes de contacto Credit: Getty Images La doctora Katarina Kurteeva, una oftalmóloga residente en California, está sonando las alarmas en redes entre quienes usan lentillas de contacto al publicar un impactante video que muestra el momento en que remueve 23 lentillas del ojo de una de sus pacientes. El impactante video de TikTok publicado por la especialista que trabaja en las oficinas de California Eye Associates, en Newport Beach, se ha hecho viral pues muestra cómo le extraen los lentes a la paciente luego de que quedaran pegados debajo del párpado cuando la persona olvidó cambiárselos durante 23 días. Según la especialista dicha persona recurrió a ella quejándose de vista borrosa y dolor en el ojo. Las lentillas "estaban esencialmente pegadas las unas a las otras después permanecer bajo el párpado durante un mes", afirmó Kurteeva en el redes sociales. "Cuando has usado lentes de contacto por muchos años, 20 o 30 años, la córnea, que es la parte más sensible de nuestro ojo, se desensibiliza", afirmó a ABC-7. "Eso es justamente un aspecto protector [de nuestro ojo] porque de otra manera los lentes te molestarían muchísimo todos los días. Después de todo éste es un cuerpo externo [que está] en el ojo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo más increíble del caso es que aunque el paciente estaba perpleja ante el descubrimiento y no sabe cómo es que acabó con tantas lentillas en el ojo, se ha recuperado satisfactoriamente y aún tiene pensando seguir usando lentes de contacto. "No siempre acaban las cosas bien", advirtió Kurteeva sobre la suerte de la mujer. "He estado practicando medicina durante 20 años y he visto casos que han acabado mal, donde la gente desarrolla infecciones que amenazan a la vista...por algo tan sencillo como no sacarse las lentillas durante una sola noche". En fin, que esta mujer fue sumamente suertuda.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hallan 23 lentillas de contacto en el ojo de una mujer en California que olvidó cambiárselos todos los días

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.