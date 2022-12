Halla los restos calcinados de su hermano que habían pasado inadvertidos a los bomberos que apagaron el incendio Los bomberos apagaron el incendio de una bodega en Maryland sin darse cuenta de que en el interior había los restos calcinados de un joven empresario. Fue el hermano de la víctima quien hizo el macabro descubrimiento horas después. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una familia de Maryland exige respuestas a los bomberos que apagaron el incendio de una bodega sin darse cuenta de que entre los restos del inmueble había un cadáver calcinado. Fue horas más tarde, cuando Donte Craig, hermano de la víctima, acudió a la bodega para revisar los daños que hizo el macabro hallazgo. Mientras buscaba entre los escombros, encontró los restos de su hermano en el segundo piso, cerca de un escalera, reportó People. El empresario de 45 años, había perdido la vida en el incendio de la bodega en la que guardaba las herramientas de su negocio de transporte y demolición. "No sé qué tan oscuro estaba, pero si se hubieran [asomado] ahí arriba, hubieran visto su cuerpo", declaró Donte a la filial de CBS en Baltimore. "Quisiera saber qué fue lo que les impidió ir ahí". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Warehouse Fatal fire, Baltimore, United States - 06 Dec 2022 Credit: Lea Skene/AP/Shutterstock El incendio del almacén se inició el sábado por la noche, por lo que las autoridades no asumieron que alguien se encontraba dentro de cuando llegaron a la escena. Pero Donte confirmó que su hermano solía dormir en un cuarto de la bodega ubicado en el segundo piso cuando se le hacía tarde. Aseguró que su hermano intentaba escapar del edificio en llamas cuando encontró la muerte. "Tienen mucho que responder", expresó el padre del fallecido, James Craig Sr., al canal local WTOP. "¿Por qué no pudieron subir un piso? Quizá mi hijo estuviera vivo". Por el momento, no se ha señalado como responsable a ningún bombero y la policía de Baltimore ha iniciado una investigación para obtener más detalles de lo sucedido. Mientras tanto, el departamento de bomberos expresó que sus encomendados pensaron que el edificio estaba vacío y estructuralmente inestable, por lo que decidieron combatir el fuego desde afuera, de acuerdo a la cadena local WBAL-TV.

