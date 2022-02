Madre y socialité arrestada por grabar a menores de edad en actos sexuales en su mansión Hadley Palmer, de 53 años, una madre adinerada de Connecticut, fue arrestada por grabar a tres menores de edad en actos sexuales en su mansión y observarlos para su propio placer sexual. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una madre adinerada que vivía en una mansión en Connecticut fue arrestada por grabar a menores de edad en actos sexuales, reporta PEOPLE. La socialité Hadley Palmer, de 53 años —quien pasaba veranos en Martha's Vineyard y asistía a glamurosas galas— confesó su culpabilidad. La mujer enfrenta cargos por grabar en secreto a tres menores de edad —incluyendo al menos uno que tenía 15 años o menos— sin su consentimiento para su propio placer sexual. El incidente ocurrió en su residencia, valorada en $10 millones, según récords de la corte. La mujer se declaró culpable de voyeurismo y de poner en riesgo el bienestar de un menor de edad, reportó Associated Press. Las tres víctimas eran menores de edad cuando ocurrieron los crímenes, en el 2017 y 2018. Y al menos una de las víctimas tenía 15 años o menos. Palmer fue arrestada el 25 de octubre del 2021. La socialité se está divorciando de quien fue su esposo por 28 años, el financista Brad Palmer. La mujer fue acusada de grabar a las víctimas sin su consentimiento mientras estaban desnudos o en ropa interior. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hadley Palmer Voyeurism Case Sealed, Stamford, United States - 14 Feb 2022 Credit: Uncredited/AP/Shutterstock La mujer podría recibir una condena de 90 días o hasta 5 años en prisión, reporta AP, además será registrada en la lista de delincuentes sexuales. Palmer comenzó a cumplir su sentencia el 4 de febrero en una prisión en Niantic. Su abogado no ha respondido aún a las llamadas de PEOPLE. No se sabe como el caso salió a la luz pública. No se han revelado las identidades de los menores para proteger su privacidad. Si tú o alguien que conoces es víctima de abuso sexual, manda un mensaje de texto con la palabra "STRENGTH" al Crisis Text Line al 741-741 para ser conectado con un consejero que puede ayudar.

