Sobreviviente de accidente aéreo en el que murieron 41 personas dice que Dios juzgará a los pasajeros que sacaron su equipaje del avión en llamas Pasajero que sobrevivió accidente aéreo en Moscú se queja de las acciones egoístas de otros pasajeros que demoraron el escape de otros a bordo del avión en llamas por sacar su equipaje. Un sobreviviente de un accidente aéreo que cobró 41 vidas en Rusia se quejó de la acción egoísta de varios pasajeros. "No sé que decir sobre la gente que corrió del avión con sus maletas", expresó el sobreviviente Mikhail Savchenko en Facebook. "Dios será su juez". El hecho de que varios pasajeros se preocuparon por sacar su equipaje pudo demorar la evacuación de otras personas que intentaban huir del avión en llamas. El domingo un Aeroflot Superjet 100 con 78 personas a bordo que viajaban de Moscú a Murmansk experimentaron una emergencia en pleno vuelo que obligó al piloto a regresar al Aereopuerto internacional Sheremetyevo en Moscú. Allí el avión se estrelló al aterrizar y se incendió. Image zoom Sergei FadeichevTASS via Getty Images Muchos pudieron escapar por salidas de emergencia, según reportó BBC, pero 41 personas murieron. Pasajeros y miembros de la tripulación informaron que el avión había sido impactado por un rayo poco después de despegar, según reportaron varios medios. Savchenko añadió que tal vez estos otros pasajeros que esperaron salir con sus maletas no estaban pensando lógicamente en un momento de desesperación ya que se trataba de una situación de vida o muerte.

Sobreviviente de accidente aéreo en el que murieron 41 personas dice que Dios juzgará a los pasajeros que sacaron su equipaje del avión en llamas

