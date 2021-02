Close

Madre de reina de belleza acusada de secuestro rompe el silencio La madre de Laura Mojica, quien fue Miss Oaxaca en el 2018, asegura que su hija "no es una delincuente". La joven fue acusada de pertenecer a una banda de secuestradores y podría pasar hasta 50 años en prisión si no se comprueba su inocencia. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La madre de la reina de belleza mexicana Laura Mojica asegura que su hija es inocente y pide que sea liberada. Mojica, de 25 años, quien fue coronada como Miss Oaxaca en el 2018, fue acusada de ser parte de una ganga de secuestradores. María del Carmen Romero habló con Satcha Pretto de Despierta América (Univision) sobre el calvario que ha vivido despues del arresto de su hija en enero. La madre se conectó via satélite desde su hogar en Veracruz, pidiendo justicia para la joven. Su misión es demostrar la inocencia de su hija. "Yo le pido al señor presidente de la república que pongan atención a este asunto para que nos apoyen y nos den su libertad", rogó. "Ella nunca ha estado envuelta en ningún problema...Mi hija no es ninguna delincuente". La madre alega que Laura ha sido víctima de "un delito fabricado" y tiene pruebas. "Quiero que se aclare todo para que ella salga en libertad porque es inocente", afirmó. Image zoom Laura Mojica | Credit: Veracruz State Prosecutor's Office SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Laura Mojica | Credit: Instagram La joven estudiaba una maestría en finanzas y se describía como una defensora de los derechos de la mujer, abogando en contra de la violencia de género. La reina de belleza —y otras siete personas— fueron detenidas durante un operativo organizado por la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS), informó la fiscalía. En su cuenta de Instagram, Laura Mojica compartió el siguiente mensaje en agosto del 2020: "Dicen que las personas no cambiamos, solo maduramos y quizás tengan razón, yo solo sé que a veces pasa algo en tu vida que puede ser imperceptible para los demás y sin embargo tú ya no vuelves a ser la misma, por más intentos que hagas para volver atrás... buenos o malos, por nada cambio los momentos que forjaron la mujer que ahora soy".

