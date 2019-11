Rompe el silencio la madre de bebés gemelos que murieron tras ser olvidados por su padre dentro de un carro caliente La madre de los bebés gemelos que murieron tras ser olvidados por su padre dentro de un carro cuenta su odisea By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Marissa Rodríguez, la madre de los bebés gemelos que murieron tras ser olvidados por su padre dentro de un carro, habló de la pesadilla que le ha tocado vivir. La mujer, que vive en Nueva York, admitió que aún está en shock tras las muertes de sus hijos Luna y Phoenix. Su esposo Juan Rodríguez enfrenta cargos de homicidio involuntario en segundo grado tras confesar que había olvidado a los niños dentro de su carro, donde estuvieron expuestos a calor extremo. El padre se fue a trabajar en el Bronx durante ocho horas antes de regresar al auto y percatarse de que los bebés habían muerto de insolación. El padre asegura que pensó que había dejado a los niños en la guardería y no se dio cuenta que estaban en el vehículo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El padre —que salió de la cárcel tras pagar una fianza de $100,000, según reportes— es un veterano de la guerra de Iraq. Su esposa se ha mantenido a su lado, mostrándole su apoyo durante el juicio en su contra. “Aunque me duele más de lo que jamás hubiera podido imaginar, todavía amo a mi esposo”, expresó Marissa en un comunicado de prensa después de la tragedia. “Es una buena persona y un gran padre y sé que nunca haría nada para herir intencionalmente a nuestros hijos”. Image zoom Mark Lennihan/AP/Shutterstock “Yo no quiero estar aquí, yo no quiero que esta sea mi historia”, dijo Marissa al Dr. Phil durante una reciente entrevista para su programa. “El estaba gritando”, añadió sobre la reacción de su esposo al darse cuenta que sus hijos habían muerto tras dejarlos olvidados. “La policía no me permitió ver a los niños”, confesó la madre entre lágrimas. “He sentido mucho enojo. Yo simplemente no podía entender cómo pasó esto”. Advertisement EDIT POST

Rompe el silencio la madre de bebés gemelos que murieron tras ser olvidados por su padre dentro de un carro caliente

