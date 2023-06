Rompen el silencio los padres de Brandy y Joselyn, pareja asesinada en festival de música Los padres de Brandy Escamilla y Josilyn Ruiz, dos jóvenes hispanas que se habían comprometido, hablan de la pareja, que fue asesinada a tiros en un festival de música en Washington. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Brandy Escamilla and Josilyn Ruiz Credit: Ruiz Family | Panish Shea Boyle Ravipudi LLP Meses antes de su soñado viaje con su familia a Grecia, donde planeaban casarse, Brandy Escamilla y Josilyn Ruiz fueron asesinadas a las afueras de un concierto. Las jóvenes hispanas —que se habían enamorado en la escuela secundaria y se habían comprometido el año pasado— fueron víctimas de un tiroteo masivo en un festival de música en Washington, D.C. el pasado sábado. James M. Kelly, de 26 años, un soldado del ejército estadounidense, fue arrestado y enfrenta cargos por matar a la pareja y herir a otras dos personas. Los padres de Escamilla, de 29 años, y los padres de Ruiz, de 26, hablaron en exclusiva con PEOPLE sobre las trágicas muertes de sus hijas. Blanca y Eddie Escamilla (los padres de Brandy), y Anita y John Ruiz (los padres de Josilyn), recordaron la mágica historia de amor de sus hijas. Las chicas se conocieron en la escuela secundaria, en un juego de softball, y les revelaron a sus familias —ambas católicas— que eran gay, recibiendo su apoyo incondicional. "Ellas estaban destinadas a estar juntas para siempre", dijo Blanca, la madre de Brandy. Anita, la madre de Josilyn, reafirma: "No hacían nada la una sin la otra, era algo único". Brandy Escamilla and Josilyn Ruiz Credit: Ruiz Family | Panish Shea Boyle Ravipudi LLP Los padres de Josilyn dicen que su hija los enseñó a "amar incondicionalmente" y a divertirse. "Hacían amistades donde quiera que iban", recuerda John Ruiz. Ambas se convirtieron en enfermeras y trabajaron incansablemente para salvar vidas durante la pandemia del coronavirus. En el 2021 se mudaron de Los Ángeles —donde aun viven sus padres— a Seattle, comenzando una nueva vida juntas. Les encantaba viajar, salir a cenar a restaurantes y practicar snowboard. En el 2022 se comprometieron frente a montañas nevadas durante un viaje a Canadá. La madre de Brandy las ayudó a escoger sus anillos. La madre de Josilyn llamaba a Brandy "mija". BRANDY ESCAMILLA AND JOSILYN RUIZ Brandy proposal to Josilyn_Jan 2022 Credit: Ruiz Family | Panish Shea Boyle Ravipudi LLP Eddie y John, sus padres, comparten el dolor de no haber podido proteger a sus hijas de las balas que acabaron con sus vidas a tan corta edad. "La única cosa para la cual no la preparé fue como esquivar una bala", lamenta Eddie Escamilla sobre Brandy. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es difícil de aceptar", añade Eddie sobre las muertes de Brandy y Josilyn. "Sabiendo lo compasivas que eran, ellas no merecían morir así". Las jóvenes eran defensoras de los derechos de la comunidad LGBTQ+, y Josilyn fundó una alianza gay-heterosexual en su college católico. BRANDY ESCAMILLA y JOSILYN RUIZ Credit: Ruiz Family | Panish Shea Boyle Ravipudi LLP Aún no habían escogido el destino para su boda, pero Grecia era uno de sus favoritos. "Brandy quería que estuvieran presentes todos los niños de la familia", dice su madre Blanca sobre su próxima boda. "Para que ellos pudieran verlas casase", añade Blanca. "Ella quería que todos los niños vieran que estaba bien amar a otra chica". Ahora en vez de planear su boda, las familias se preparan para asistir al funeral de sus hijas. Las familias Escamilla y Ruiz están recaudando donaciones a través de GoFundMe para cubrir los gastos fúnebres de sus hijas. Los padres de Brandy se quedarán con Otis, un gato que la pareja había rescatado de las calles y vivía con ellas en Seattle. La pareja planeaba viajar a Italia y Grecia con los padres de Josilyn en el otoño. "Aún vamos a hacer nuestro viaje a Europa", dijo Anita, invitando a los Escamilla a que viajen con ellos. "Deben venir con nosotros", afirmó la madre de Josilyn. "Porque la vida es corta, y debemos celebrarlas".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Rompen el silencio los padres de Brandy y Joselyn, pareja asesinada en festival de música

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.