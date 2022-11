Abogado de la mamá de Chyno confirma que la clínica en donde se encuentra el cantante vale 25 mil mensuales: "Tomaremos las acciones necesarias" El abogado de Alcira Pérez, Horacio Morales León habló en exclusiva con People en Español sobre las acciones legales que aplicarán Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de que Chyno fuera trasladado de la clínica de rehabilitación Tía Panchita a la clínica El cedral sin su consentimiento, Alcira Pérez, madre del cantante, contrató a los abogados Horacio Morales León y Héctor Guilarte para lograr que su hijo tenga la atención médica que requiere para su recuperación. "Hay que obtener ese expediente que no se nos ha dado", dijo en exclusiva a People en Español Morales, quien explicó paso a paso cuál será el procedimiento legal que seguirá para lograr el cometido de su clienta. ¿Cuáles son los pasos legales que seguirán? El paso a seguir es obtener a través de la denuncia que se hizo contra el Tribunal Civil Noveno de primera instancia que concurrió a la clínica Tía Panchita. Hay que obtener ese expediente que no se nos ha dado. Aspiramos que a través de la denuncia se nos dé [el expediente] para verificar quién comenzó esta acción ante tal tribunal y por qué el tribunal [o] quién quiera que haya sido, sea la ciudadana novia de Jesús Miranda [Astrid Falcón] o sea quien haya sido, por qué se intentó esa acción de manera inconsulta. Ningún tribunal le ha notificado a la ciudadana Alcira Pérez, legalmente ella tiene la representación de su hijo. Chyno Miranda Chyno Miranda junto a su mamá, Alcira Pérez | Credit: IG/Chyno Miranda ¿Qué hay sobre el dinero de Chyno? Vamos a ir destrozando de forma legal, esas matrices de opinión en donde se les viene tildando a nuestra patrocinadas, a las ciudadanas Alcira y a la ciudadana Yarubai Zapata Pérez, se les viene tildando por las redes sociales y en programas de los Estados Unidos de delincuentes que se han apropiado de un dinero, todo lo que es falso. Chyno Miranda Credit: Cortesía Se tomarán las acciones pertinentes contra todas aquellas personas que en forma pública han señalado a la madre de Jesús Miranda y a la prima hermana de Jesús de cometer el delito de apropiación indebida. Chyno Miranda Chyno Miranda | Credit: (Photo by Matthew Eisman/Getty Images) Vamos a proceder [en contra del ] sitio en donde se encuentr[a] recluido [Jesús] en el caso de que no se nos extienda una copia de cuál es el tratamiento que se está llevando y cuál es el cuadro clínico que observan porque es el derecho de la ciudadana progenitora. La clínica está cobrando 25 mil dólares mensuales, si se nos sigue sesgando que la familia pueda seguir visitando, vamos a poner una demanda al centro clínico El cedral.

