La estrategia de Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, para pasar menos de 10 años en prisión En entrevista con Patricia Janiot, la abogada Mariel Colón Mirón que representa a Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, aseguró que Emma no colaborará con las autoridades estadounidenses y no será un testigo protegido. ¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Emma Coronel Aispuro, la esposa del Chapo Guzmán, será condenada en una corte de Washington DC en menos de tres semanas tras ser acusada de narcotráfico. Según documentos judiciales, está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana, importando estas drogas a Estados Unidos, reportó BBC. En una entrevista para el programa Janiot PM de la periodista Patricia Janiot en Univision, su abogada Mariel Colón Miró habló de su estrategia legal para que Coronel reciba menos de 10 años de prisión, la condena mínima obligatoria para los que conspiran para distribuir drogas y lavar dinero. Su abogada asegura que Coronel se puede beneficiar del recurso jurídico conocido como 'válvula de escape' (o safety valve) para quienes se declararon culpables, no tienen antecedentes penales y no cometieron delitos violentos. "Ella cumple con estos requisitos. Es por eso que nosotros estamos confiados en que pueda calificar para el safety valve y le den una condena mucho más baja de la que le hubiera tocado si se hubiera ido a juicio", dijo. Colón Miró no reveló cuál es la sentencia que espera que reciba Coronel, pero dijo que en otros casos casos similares los acusados han recibido entre cinco y siete años de cárcel. Emma Coronel Credit: (ANGELA WEISS/AFP via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si lo comparamos con casos similares así es el caso. Obviamente tenemos que tener en cuenta que no hay un caso igual ¿Por qué? Porque ella es la esposa del señor Joaquín Guzmán, 'El Chapo'. Obviamente entiendo que eso puede influir un poco", añadió. En febrero, al presentarse en una corte de Washington DC, la jueza Robin Meriweather dijo que si Coronel era encontrada culpable podría enfrentar una condena de cadena perpetua y una multa de 10 millones de dólares. Los abogados de Coronel esperan que declaración de culpabilidad que ella firmó en junio reduzca su sentencia. La esposa del Chapo sigue en confinamiento solitario en una cárcel de Virginia, donde pasa 23 horas al día en una celda. Según reportes, por las restricciones de la pandemia, sus hijas gemelas no la han visitado en prisión. Emma Coronel Credit: (Drew Angerer/Getty Images) Coronel enfrenta cargos de conspiración para distribuir droga, conspiración para lavar dinero y violar las sanciones penales de la Ley Kingpin al participar en transacciones y tratos con los bienes de su esposo. La abogada aseguró que Coronel no ha aceptado colaborar con las autoridades estadounidenses ni darles información sobre el Cartel de Sinaloa. "Ella tiene unas niñas en México y es muy bien sabido lo que les pasa a los cooperadores, a las familias de los cooperadores. Entonces ¿por qué arriesgar la vida de sus niñas, la vida de su familia? Cuando hay otros recursos que la pueden ayudar", dijo. Emma Coronel Credit: (DON EMMERT/AFP via Getty Images) Colón Miró afirmó que Coronel no será una testigo protegido, como otros que testificaron en contra del Chapo Guzmán. "Es que no necesita porque si ella cumple su condena, acepta su responsabilidad, califica para este recurso (la llamada 'válvula de escape'), cumple los años que tenga que cumplir, ella es ciudadana americana, se puede quedar aquí. Meterse a un programa de testigos protegidos es cambiar tu vida completa, tu identidad completa. Entonces, si hay otra opción ¿por qué no?".

