Joven hispana que vivió en albergue para desamparados ahora estudia en Harvard Gwendolyn Ibarra, una joven que vivió en un albergue para desamparados escapando de violencia doméstica, ahora estudia en Harvard. Conoce su inspiradora historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gwendolyn Ibarra Gwendolyn Ibarra | Credit: Facebook Gwendolyn Ibarra huyó de violencia doméstica junto a su madre y sus hermanas. La joven hispana se quedó sin hogar y tuvo que vivir en un albergue para desamparados. Sin embargo, gracias a sus altas calificaciones fue aceptada en la prestigiosa universidad Harvard, donde hoy estudia, reporta Univision. En el 2021, cuando Ibarra tenía 17 años, ella, su madre y sus hermanas empacaron sus pertenencias y escaparon de su casa en Bastrop, en Texas, huyendo de violencia doméstica. La familia vivió en un refugio para desamparados. "Fue el punto más bajo de mi vida", cuenta Ibarra. Aunque estaba pasando por una crisis, la estudiante mantuvo altas calificaciones y lloró de alegría al ser aceptada en la universidad de Harvard. "Básicamente, durante la mayor parte de mi vida, mi madre, mis hermanas y yo hemos sufrido abusos de violencia doméstica y el último verano en 2021, antes de mi último año, llegó a un punto en el que ya no era seguro para nosotras, y así nos vimos obligados a quedarnos sin hogar y fue realmente difícil", contó Ibarra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gwendolyn Ibarra Gwendolyn Ibarra | Credit: Facebook Su madre, una inmigrante mexicana, la motivó a seguir estudiando. "Estaba viviendo en diferentes casas, fuimos a un refugio para personas sin hogar y creo que mucho de eso me afectó…formó mi carácter y por eso quiero compartir mi historia, porque sé que hay muchos sobrevivientes de violencia doméstica que tienen miedo de dejar la situación por lo que les puede pasar a sus hijos", dijo Ibarra. Hoy Ibarra lidera la organización sin fines de lucro "Youth Building Networks for Change" y ayuda a otros jóvenes en situaciones difíciles a no rendirse.

