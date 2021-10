Gurú espiritual argentino fue asesinado en México. Lo encontraron enterrado en el jardín de su asistente El gurú argentino Daniel Cipolat fue asesinado en Cancún. Sus restos fueron encontrados enterrados en el jardín de su asistente. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El gurú espiritual argentino Daniel Cipolat fue asesinado, según reveló su autopsia. Sus restos fueron encontrados enterrados en Cancún, en el jardín de su asistente, Linda Uribe, quien es la principal sospechosa del crimen. Uribe inicialmente argumentó que Cipolat había muerto de coronavirus y hasta publicó esta versión en septiembre en las redes sociales de la víctima. La mujer luego se dio a la fuga, reporta la edición mexicana del diario El País. Cipolat tenía 60 años y se mudó de Buenos Aires años atrás a México, donde daba cursos de Quántum Vórtex. Su hijo Nicolás Cipolat fue a ver a Uribe tras enterarse de la muerte de su padre. "Ella me confesó que tenía enterrado a mi papá en el jardín de su casa. Se negó a llevarme a ver el cuerpo. Le pedí el celular para investigar, pero se negó a dármelo y también me confesó que había falsificado el certificado de defunción", dijo el joven en un video publicado en sus redes sociales. Su hijo presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGEQN) y las autoridades encontraron el cadáver, que "fue sepultado ilegalmente en un jardín, aparentemente por su pareja sentimental", informó la FGEQN. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Daniel Cipolat Credit: Instagram/@danielcipolat En un video que la familia Cipolat compartió en un canal de Youtube, su hijo Nicolás cuenta las novedades del caso. "Tenemos el resultado final de la necropsia de mi papá, Daniel Cipolat, y efectivamente no murió de covid ni de un infarto. Mi papá fue asesinado, la necropsia arrojó que tuvo golpes múltiples por el cuerpo, pero fue uno en la cabeza el que lo terminó matando. La sospechosa principal es Linda Uribe, mi abogado presentó la denuncia por homicidio calificado, y el principal cómplice es el médico que hizo el primer certificado falso", dijo Nicolás. Daniel Cipolat Credit: Instagram/@danielcipolat Jesús Othón Baca Cacho, el abogado de la familia del gurú argentino, informó en un comunicado publicado el 22 de octubre que Daniel Cipolat había muerto tras recibir varias lesiones. "La investigación continúa y aún existen dictámenes pendientes de practicar para profundizar en las características de las lesiones y objetos que pudieron ser empleados por los sujetos que intervinieron en el asesinato de Daniel Cipolat", dice el documento, que detalla que hay una denuncia contra Uribe por homicidio y se menciona "la probable complicidad del médico Francisco Mendiola Franco". En el Instagram de Cipolat a finales de agosto se publicó un post informando a sus seguidores que él estaba enfermo de coronavirus. "Esta vez me tocó a mí. Salí positivo de covid, variante Delta. Por lo pronto, no responde a ninguna medicación. Sigue su proceso tremendamente debilitante y molesto. No tengo miedo, estoy abierto para cualquier desenlace y lo que deba ser", dice el mensaje. También se publicó la siguiente despedida en el Facebook de Daniel Cipolat: "Daniel, nuestro maestro y guía, renació hoy nuevamente en la plenitud e integración de la luz. Renacer porque él siempre nos enseñó que 'nacer' en esta vida en realidad era morir y 'morir' en realidad era nacer en un plano en el que estamos completamente integrados en la luz, sin la densidad del cuerpo". El caso sigue bajo investigación.

