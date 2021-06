¡Terrible accidente de integrante del Grupo Cañaveral y su esposa embarazada! Emir Pabón y Stefanía de Aranda se encuentran estables, pese a las múltiples heridas, en un hospital de Texas. Así es la íncreible historia de cómo sucedió el siniestro. Por Nuria Domenech Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una terrible noticia para los fans de Grupo Cañaveral y los familiares de Emir Pabón y su esposa, Stefanía de Aranda, se ha conocido hoy en los medios gracias a un comunicado de la Cooperación Musical Hermanos Pabón: la pareja sufrió un terrible siniestro cuando viajaban a bordo de un automóvil. El accidente sucedió el pasado viernes, día 11 de junio, mientras se encontraban en Houston, Texas, ciudad a la que habían acudido por motivos de trabajo. El cantante y su esposa, embarazada de casi seis meses, tomaron un Uber para regresar a su hotel. Según relató Pabón, el chofer comenzó a acelerar sin sentido pese a que le pidieron que no lo hiciera: "ambos se percataron desde que abordaron el taxi, que su conductor comenzó a acelerar más de velocidad sin razón alguna sobre el freeway", hasta que terminaron chocando contra un poste. Emir Pabón Stefanía de Aranda Grupo Cañaveral Credit: IG Stefanía de Aranda SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el impacto sufrieron múltiples heridas e incluso fracturas. Pabón fue el más afectado, con numerosos hematomas en el cuerpo y cortes en la cara, el brazo y la mano derecha, trasladado en ambulancia a un hospital. En el mismo accidente, Stefanía se fracturó una pierna y fue trasladada de emergencia a otro hospital de maternidad, donde ella y el bebé se encuentran estables. "Confiamos que en los próximos días, el músico y su esposa sean dados de alta en los hospitales correspondientes y abandonen los nosocomios para poder regresar a la Ciudad de México, donde continuarán con sus recuperación, siguiendo estrictamente las órdenes de los doctores en la comodidad de su casa y rodeados de su familia", confirmó el comunicado, que también advirtió que tomarán acciones legales en contra de la famosa empresa y su chofer.

