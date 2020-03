La gripe contra el coronavirus ¿Cuáles son las diferencias entre ambos? El coronavirus ha puesto al mundo de cabeza y los ciudadanos ahora son presa del terror al respecto. Por ello, te damos a conocer los síntomas para que no confundas una gripe normal con el Covid-19. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El virus conocido como Covid-19, también llamado coronavirus, ha sumergido al mundo en una alerta general; incluso, ya se nombró oficialmente como pandemia. Según explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), este “es un nuevo patógeno altamente contagioso, que puede propagarse rápidamente y que debe considerarse capaz de causar enormes impactos sanitarios, económicos y sociales en cualquier entorno”. Si bien, por sus características podría confundirse como la gripe común, tiene diferencias que son importantes que, de detectarse a tiempo, puede ser tratada a tiempo y evitarse un contagio mayor. RELACIONADO: Aseguran que esta psíquica predijo hace más de 10 años la epidemia del coronavirus Image zoom Por su parte, el Ministerio de Sanidad de España explica que el Covid-19 muestras como síntomas fiebre, tos y dificultad para respirar; en algunos casos, también se puede presentar congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. Por su parte la que se conoce como gripe común se caracteriza por ocasionar fiebre y escalofríos, dolor de cabeza, congestión nasal, molestias de garganta, malestar general, dolores musculares, pérdida de apetito y tos seca. De acuerdo con la OMS, en el caso del Covid-19 los síntomas suelen ser leves y graduales. Hay quien se infectan pero que no lo desarrollan, los llamados enfermos asintomáticos, y, por tanto, no se encuentran mal. La mayoría de personas se recuperan por sí mismas pero en un porcentaje de 1 de cada 6 se desarrolla una neumonía y se presenta dificultad para respirar. La diferencia del Covid-19 con la gripe común es que puede derivar en una sepsis generalizada que conduzca a la muerte. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EEUU, explica que la mortalidad global oficial del coronavirus covid-19 es del 2,3%, pero la real puede rondar el 1%, teniendo en cuenta las infecciones que no se detectan. “Por comparación, la gripe común mata a menos del 1% de los pacientes”, comentó Fauci a BBC. Advertisement

Close Share options

Close View image La gripe contra el coronavirus ¿Cuáles son las diferencias entre ambos?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.