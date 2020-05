Actor de "Twilight" Gregory Tyree y su novia fueron encontrados muertos en Las Vegas. Los detalles. Encuentran al actor Gregory Tyree de la popular saga Twilight y a su novia, Natalie Adepoju, muertos en Las Vegas. ¿Qué pasó? Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor Gregory Tyree Boyce, de 30 años, y su novia Natalie Adepoju, de 27, fueron encontrados muertos en Las Vegas el 13 de mayo, reportó E! News. El artista —conocido por su rol de Tyler Crowley en la popular saga Twilight— tiene una hija de 10 años llamada Alaya, mientras que su novia tiene un pequeño hijo llamado Egypt. Las familias están desconsoladas tras la inesperada muerte de la joven pareja. La madre de Gregory, Lisa Wayne, compartió un tributo a su hijo en Facebook. "Mi bebé Greg Boyce era el mejor chef. Estaba en proceso de abrir un negocio de alitas de pollo West Wings. Mi hijo era mi chef favorito. Él iba a crear algo maravilloso y esa era su pasión". Según ella, Gregory y su novia estaban trabajando juntos "como un equipo" en este nuevo restaurante, y el sueño empresarial de ambos estaba a punto de cumplirse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Gregory Tyree Boyce y su novia Natalie Adepoju Instagram "Estoy enferma sin ti, estoy perdida, estoy adolorida", continuó la madre, quien dice en su mensaje en las redes sociales que ella siempre llamaba a su hijo cuando tenía un problema y él le decía: "Lo venceremos juntos". Wayne añade que vivía en el mismo edificio que su hijo y su novia, y que él le cocinaba a menudo y caminaban juntos en las tardes. "¿Por qué me dejaste?", pregunta desesperada. La madre recuerda que la última vez que vio al actor fue el 11 de mayo cuando fue a su casa a comer un recalentado del almuerzo del Día de Las Madres y vieron un show del comediante Dave Chapelle. Según ella, su hijo la abrazó, la besó al despedirse y le dijo que la amaba. Ella nunca imaginó que esa sería la última vez. Image zoom Michael Bezjian/WireImage En diciembre, Boyce escribió en Instagram que él presentía que no viviría más de treinta años. "En un punto pensé que no llegaría a cumplir 30 años. A lo largo de los años he cometido errores como todo el mundo, pero hoy es uno de esos días que solo reflexiono sobre las cosas buenas. Qué buen momento para estar vivo. Feliz cumpleaños número 30. Hagamos del resto de nuestros años los mejores", expresó. Una página de GoFundMe fue creada para recaudar fondos para el entierro de su novia, Natalie Adepoju. "Estamos escribiendo esta carta para informarles que nuestra amorosa hija, sobrina, hermana, prima y amiga Natalie Adepoju murió inesperadamente el 13 de mayo del 2020 en Las Vegas", dice el mensaje en esta página. "En este momento nuestro deseo es no revelar la causa. Pedimos que respeten los deseos de la familia". "Natalie estaba llena de vida y nos entristece que su vida terminara antes de tiempo. Natalie deja atrás [en esta vida] a su bebé, Egypt, su padre, dos hermanos y una hermana, y a muchos familiares y amigos que la amaban mucho", continúa el escrito. Debido a la pandemia del coronavirus, al funeral solo podrán asistir un número limitado de sus familiares. Que en paz descansen.

