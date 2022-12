Familia del periodista fallecido en el Mundial habla de la causa de su muerte La familia el periodista Grant Wahl, cuyo cuerpo fue trasladado a Estados Unidos tra su muerte mientras cubría el Mundial de Qatar, habló de la causa de su inesperado fallecimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Grant Wahl Grant Wahl | Credit: Brendan Moran - FIFA/FIFA via Getty Images Mucha conmoción ha causado la inesperada muerte del periodista estadounidense Grant Wahl el viernes mientras cubría el Mundial de Qatar. Aunque en un primer momento se pensó que podía haberse tratado de un asesinato por su postura crítica con el país árabe, parece descartarse que hubiera una mano criminal detrás del fallecimiento que ha conmovido a la comunidad futbolística de Estados Unidos. Su hermano Eric Wahl denunció en redes sociales en un primer momento que se había tratado de un asesinato, ya que su hermano esta cubriendo temas muy delicados en este mundial, como son las muertes de trabajadores inmigrantes en la construcción de las infraestructuras del Mundial o la persecución de la comunidad LGBTIQ+ por parte de las autoridades qataríes. Durante las jornadas en que estuvo cubriendo la Copa Mundial, Grant había sido detenido brevemente por tratar de ingresar a un estadio una camiseta con el arcoíris. "Soy gay, soy la razón por la que usó la camiseta del arcoíris en la Copa del Mundo. Mi hermano estaba sano, me dijo que recibió amenazas de muerte. No creo que mi hermano haya muerto. Creo que lo mataron, y yo solo pedir cualquier ayuda", dijo Eric en Twitter el viernes. Otra de las primeras hipótesis de Eric era que la embolia pulmonar pudo haber sido la causante de la muerte. "Parece posible que Grant experimentó una embolia pulmonar y no estaba en un estado desfibrilable", dijo Eric el lunes. Sin embargo, ahora que han pasado unos días y han podido tener más claro lo que pudo haber sucedido con su hermano, Eric se retractó de sus primeras hipótesis. Grant Wahl Grant Wahl | Credit: Doug Zimmerman/ISI Photos/Getty Images "La familia publicará pronto una declaración sobre la causa de la muerte", dijo este martes en Twitter. "Ya no sospecho de juego sucio. No fue EP [embolia pulmonar]". A inicios de la pasada semana Grant dijo en su podcast que había contraído bronquitis. "He estado en la clínica médica en el centro de medios dos veces, incluso hoy. Me siento mejor hoy, básicamente cancelé todo lo que tenía este jueves y tomé una siesta", contó. "Estoy tosiendo mucho. Todo el mundo está tosiendo aquí. Esto no se limita a mí. Muchos periodistas tienen una tos loca que a veces suena como un estertor de muerte. Lo único que me sorprende es que no hay tanto COVID aquí. Pensé que habría un problema real con eso. Realmente no estamos viendo casos de COVID, solo estamos viendo muchas enfermedades generales: tos, resfriados", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Hasta ahora se desconoce la causa de muerte del periodista, cuyo cuerpo fue repatriado a Estados Unidos, donde se espera que se le practique una autopsia.

