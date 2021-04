Niña de 6 años asesinada en un bosque: ¡el sospechoso es un niño de 14! Aquí los detalles del escalofriante suceso que tiene destrozadas a dos familias. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pequeña Grace Ross apareció muerta el pasado doce de marzo. Después de que la familia la reportó como desaparecida a las autoridades en New Carlisle, Indiana, dos horas más tarde fue encontrada en un bosque cercano: le habían estrangulado. Debido a unos documentos de la corte que acaban de ver la luz, el mismo día los investigadores del caso detuvieron a un niño de catorce años después de que su mamá lo llevara ella misma a la policía, reveló el periódico South Bend Tribune. Pese a que los abogados del sospechoso pidieron que los detalles del caso se mantuvieran en privado, un juez decretó que algunos serían públicos. Grace Ross Credit: People Magazine SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El niño dijo a los detectives de la unidad de homicidios del S. Joseph Country Metro que Grace le había seguido hasta el bosque y que después la había perdido. Entonces aseguró que un "hombre sombrío le estaba controlando" y le hizo estrangular a la niña con sus propias manos, dio a conocer WNDU. También aseguró que cuando sintió que el alma o el espíritu de Grace dejó su cuerpo, supo que estaba muerta. Confesó que huyó del bosque y volvió a su casa, donde se bañó, escondió su ropa manchada y se puso ropa limpia, dijo la policía. "Increíble lo que estos padres deben estar viviendo… Ambos, los de la víctima y los del agresor que cometió este horrible crimen", reveló un vecino de la zona a ABC57, Wendell Chitwood. El presunto homicida enfrenta ahora dos cargos por asesinato y uno por abuso de menores. No se sabe a ciencia cierta si ambos niños

Share options

Close Login

View image Niña de 6 años asesinada en un bosque: ¡el sospechoso es un niño de 14!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.