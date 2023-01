Mujer es diagnosticada con cáncer en la uña después de una manicura en salón de belleza A Grace García le hicieron un corte en el dedo durante la sesión que la llevó a contraer el Virus del Papiloma Humano y, posteriormente, desarrollar la enfermedad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una mujer de California rompió su silencio para compartir que fue diagnosticada con un cáncer en la uña tras contraer el Virus del Papiloma Humano durante una manicura en el salón de belleza. Grace García acudía a un nuevo lugar para hacerse las manos ya que el suyo tenía el día completo con citas. Ocurría en noviembre del 2021. Todo parecía normal, hasta que durante su turno, la persona que le atendió le hizo un corte involuntario. "No era un corte normal de la cutícula", explicó la mujer a Today.com. "Fue un corte profundo", insistió, asegurando que era de las primeras veces que le había pasado algo así después de muchos años haciéndose la manicura. La herida se mantuvo abierta y no se curó en los siguientes tres días, así que la madre de tres hijos tuvo que visitar al médico durante los meses posteriores para tratarla con antibióticos que no resultaron efectivos. Grace García Grace García, diagnosticada de cáncer tras su visita al salón de belleza | Credit: Youtube/Reportaje Fox No fue hasta que visitó al dermatólogo Teo Soleymani, doctor de UCLA, que le diagnosticaron con cáncer en esa zona de la piel. "Tenía una célula escamosa de carcinoma", explicó el médico a Fox 11 Los Angeles. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN El estado de la enfermedad era muy inicial, así que pudo resolverse con una intervención inmediata para remover el tejido no deseado. Soleymani es el mismo doctor que operó el año pasado a la primera dama, Jill Biden, quien sufrió de lo mismo. Tampoco necesitó un tratamiento extendido tras su operación. Parece que este Virus del Papiloma Humano es más común de lo que parece y, según el doctor que atendió a García, cada vez son más las mujeres jóvenes que lo padecen. Alrededor de 1.8 millones de casos de carcinomas de este perfil se diagnostican cada año, y su presencia ha aumentado el 200% en los últimos 30 años, según skincancer.org.

