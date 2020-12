Close

Una familia hispana destrozada: tres niñas huérfanas presuntamente a causa de una conductora ebria Las niñas de 5, 4 y 1 año estaban en el asiento trasero del vehículo cuando un vehículo conducido por una joven de 22 años supuestamente bajo los efectos del alcohol les impactó. Esto es lo que se sabe. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una joven fue arrestada por las autoridades como principal sospechosa de provocar el accidente de tráfico en el sur de California en el que murió un matrimonio hispano y sus tres hijas resultaron heridas de gravedad. La sospechosa de 22 años fue identificada como Grace Elizabeth Coleman, quien supuestamente conducía un todoterreno Range Rover bajo la influencia del alcohol cuando impactó el Nissan Versa de las víctimas y huyó de la escena del accidente ocurrido el pasado martes en Newport Beach, aunque poco después fue arrestada por la policía, informó el diario Daily Mail. Image zoom Credit: Laguna Beach Police Department El rotativo señaló que los padres fallecidos fueron Henry Eduardo Saldaña Mejía, de 27 años, y Gabriela Andrade, de 28. Sus niñas Emma Sofia, de 5 años; Elena Sareen, de 4; y Samantha Belen, de 1, viajaban en el asiento trasero del automóvil y fueron trasladas al hospital en estado crítico. Hugo González, un amigo de la familia, dijo que la familia se dirigía al complejo hotelero en que trabajaba junto a Saldaña, quien tenía que recoger un cinturón y unos zapatos. Explicó a Fox News que estaba esperando su llegada cuando recibió una llamada, pero nadie le contestó. "Solo escuchaba a las niñas hablando, gritando, pero nadie me respondía". El fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer, aseguró en un comunicado que tres niñas quedaron huérfana "debido a la decisión egoísta de un extraño". "Los niños no deberían tener que crecer sin sus padres porque alguien decidió tomar la decisión equivocada y ponerse al volante en estado de ebriedad", agregó. Image zoom Credit: GOFUNDME SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Coleman fue acusada de dos cargos de asesinato en segundo grado y un cargo de conducir bajo la influencia del alcohol, además de los cargos por las heridas que sufrieron las tres hijas de la pareja, informó el canal local CBS9. La hermana de Saldaña y quien tiene ahora la custodia de las niñas, creó una página de GoFundMe para recaudar dinero para ayudar a pagar los gastos médicos de las menores y el funeral de los padres. “La familia necesita fondos para apoyarlos ahora y en el futuro para sus gastos y necesidades educativas a largo plazo. Las tres niñas han sufrido heridas graves en el accidente y se encuentran en el Hospital Mission. La conductora del otro automóvil fue acusada de asesinato por conducir bajo los efectos del alcohol. Este no es su primer DUI. Todos los fondos recaudados serán monitoreados y usados ​​sabiamente para el único beneficio de las niñas”, dice la familia en la página de GoFundMe.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Una familia hispana destrozada: tres niñas huérfanas presuntamente a causa de una conductora ebria

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.