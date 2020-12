Close

Grababa un video de TikTok y de pronto captó a un intruso que se metió a su casa Hannah Viverette se quedó helada cuando al grabar un video de sus bailes para subir a la red captó a un sujeto que se metió por la puerta del jardín. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hannah Viverette, una mujer residente en Hagerstown, Maryland, se llevó el susto de su vida cuando grababa un video de sus bailes para subir a TikTok y con su cámara captó a un sujeto que se metió por la puerta del jardín. Los hechos ocurrieron el pasado sábado cuando la mujer de 25 años, que se identifica en TikTok como @hrviverette, estaba haciendo su video. De pronto captó de reojo al tipo que forzó la puerta y se introdujo en sus apartamento ubicado en un segundo piso. En el video se observa a la mujer preguntando: "¿Quién es usted? ¡Por favor, salga de aquí!". El sujeto que quedó parado con las manos en los bolsillos y hablando solo, según contó la aterrorizada muchacha. Entonces él se dirigió hacia ella y le preguntó: "¿Eres mi amiga?", a lo que ella respondió: "No". "¿Estás segura?", volvió a preguntar el tipo. Ahí es cuando ella salió corriendo despavorida por la puerta principal y comenzó a tocar las puertas de sus vecinos pidiendo ayuda, según contó ella misma a Inside Edition. Posteriormente la mujer ató cabos y reconoció al sujeto, quien al parecer vive en un edificio vecino. La policía identificó posteriormente al presunto invasor como Ángel Moisés Rodríguez-Gómez, de 36 años. Image zoom Credit: HAGERSTOWN POLICE DEPARTMENT SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El sospechoso fue detenido y acusado de robo en tercer y cuarto grado, asalto en segundo grado, acoso y destrucción maliciosa de propiedad ajena. De acuerdo con Local-DVM.com, en Washington, el tipo salió bajo fianza. Al final la mujer subió el post a la red diciendo: "Ese momento en que te estás grabando a ti misma bailando y un acosador se sube hasta el balcón de tu apartamento en un segundo piso para invadirlo". El video lleva más de 5 millones de "me gusta" hasta el momento, según recuentos de People.

