¡Buena onda! GOYA dona alimentos para más de 18,000 estudiantes y sus familias ante crisis del coronavirus La empresa GOYA anunció la donación de alimentos para 18,225 estudiantes ante la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La compañía GOYA acaba de pasar a formar parte de la larga lista de empresas que se están solidarizando con el público para ayudar ante la crisis generada por la pandemia del Coronavirus. Este martes la portavoces de la empresa con sede en Jersey City, Nueva Jersey, anunciaron un donativo de 18,225 despensas para estudiantes de Nueva York. Las escuelas beneficiadas incluyen a: Food and Finance High School, High School of Hospitality Management, Facing History High School, Urban Assembly School of Design and Construction, Manhattan Bridges High School, y la P.S. 138, en el distrito 75. "Comprendemos que las siguientes serán semanas difíciles para muchos y queríamos ayudar a familias y estudiantes en estos momentos que muchas veces solo comen de manera saludable cuando acuden a la escuela", apuntó al respecto Bob Unanue, Presidente de Goya Foods en un comunicado obtenido por People en Español. "Estamos preparados para hacer nuestra parte y ayudar en lo que podamos". Los jovencitos recibieron una bolsa con 5 libras de arroz, una libra de frijoles negros, una libra de habichuelas rosadas y dos empaques de 16.9 onzas de agua de coco GOYA. El primer donativo tuvo lugar este viernes 13 de marzo y se espera que el resto se entregue en los próximos días. Image zoom GOYA Foods/RETRO Media nyc Image zoom GOYA Foods/RETRO Media nyc SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El loable gesto ocurre justo a pocas horas de que el presidente Donald Trump declarara la Emergencia Nacional liberando fondos federales de FEMA y otros para ayudar a la población ante la pandemia de COVID-19, que ya ha cobrado más de 7,500 víctimas a nivel mundial y que Estados Unidos ya suma más de 6,100 infectados al cierre de esta nota. La cuarentena impuesta a los contagiados y el aislamiento al que se han sometido cientos de personas ha causado preocupación entre diversas organizaciones que han sonado las alarmas por posibles problemas de alimentación especialmente entre la población más vulnerable y los más necesitados. "Estamos trabajando para asegurar que los millones de niños que dependen de comidas escolares puedan acceder la alimentación que necesitan durante esta emergencia", aseguran por su parte portavoces No Kid Hungry, una de muchas organizaciones que están combatiendo el problema a nivel nacional y una de las principales en apoyar la solicitud al senado de la financiación de emergencia para el Programa de Asistencia Suplementaria (SNAP). Advertisement

