Hermanos venezolanos logran el sueño americano en plena pandemia Dos hermanos venezolanos dejaron su hogar para lograr el sueño americano. Hoy cuentan con una selecta lista de clientes como Karol G, Ivy Queen y Carlos Vives. Conoce la inspiradora historia de 58gourmet. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Cortesía Debido a la inestabilidad económica en su natal Venezuela, Carlos Pulido, de 25 años, tuvo que hacer las maletas y marcharse a los Estados Unidos con la esperanza de encontrar una mayor estabilidad y emprender nuevos retos. "Soy venezolano, estudiante de economía, por la situación de mi país me vi obligado a salir con un oficio. Trabajé de gratis en mis panaderías favoritas para aprender y ser panadero", dijo el joven a People en Español. "Mis comienzos fueron bastante carentes en recursos pero abundantes en visualizaciones. Tuve que vender pulseras y collares para mantenerme mientras lograba conseguir un espacio para producir mis panes y venderlos puerta por puerta". El esfuerzo valió la pena. Hoy en día Carlos junto a su hermana Valentina, de 21 años, son los dueños de 58gourmet, una exitosa pastelería en Doral, Florida, que cuenta con una selecta lista de clientes como, entren otros, Karol G, Ivy Queen, Anuel AA, Sech, Manuel Turizo y Farruko. La historia de 58gourmet y sus comienzos "De la mano con lo que aprendí en economía y de mis padres, que también eran empresarios y muy trabajadores, comencé este proyecto llamado 58gourmet. No lo [hice] solo, tuve a mis padres, mis hermanos y mejores amigos apoyándome desde el inicio. Siempre agradezco a Dios que cuando tengo una caída donde parece estar todo perdido, surge una nueva oportunidad, desde conseguir una planta de producción de la nada en mis comienzos, hasta tener a mi relacionista público. En tiempos de pandemia donde todo parecía haberse acabado logramos llegar a muchas celebridades y esto me catapultó a lo que es hoy en día 58gourmet". Consejo a los jóvenes que desean emprender su propio negocio "Es preferible que tú creas en ti y nadie más lo haga, a que todos crean en ti y tú no lo hagas. La fe en ti mismo y la persistencia, unido al trabajo duro es la clave para iniciar cualquier emprendimiento. Recuerda también esta frase: 'un negocio sin publicidad es como picarle el ojo a una chica en la oscuridad, tú sabes lo que haces, ella no'. Si tienes un talento busca la manera de que la gente lo vea a través de la publicidad". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De aquí a cinco años... "Mi visión siempre ha sido tener una franquicia, y no me conformaré con menos, estoy muy lejos de cumplir mi sueño, pero sé que con persistencia y fe en lo que hago tendremos [este negocio] en otros países además de Estados Unidos".

