¡Actor de El Señor de los cielos, intubado tras contagiarse de coronavirus! El intérprete del general Garnica en la famosa serie, se encuentra ingresado en un hospital de la ciudad de México. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Otra triste noticia, por culpa de la COVID-16, se dio a conocer hoy en el mundo del espectáculo: el actor mexicano Tomás Goros fue intubado por causa del coronavirus. Presente en infinidad de proyectos, Lo que callamos las mujeres, Club de cuervos y un largo etcétera, el papel que le dio más popularidad ha sido sin duda el del general Antonio Garnica, en El señor de los cielos. Hace pocos días se supo que Goros había sido ingresado en el hospital por complicaciones derivadas del virus que asola al mundo. El periodista Victor Hugo Sánchez fue el encargado de dar la noticia: "Estoy en posibilidad de confirmar que el actor Tomás Gorós fue internado por COVID. Ojala se recupere y salga avante", confirmó. Tomas Goros Credit: IG Tomas Goros SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El programa Sale el sol relató que el actor de 62 años fue finalmente intubado en un centro de la colonia Roma, en la ciudad de México, y de momento su familia no ha hecho ningún comunicado al respecto, esperando que evolucione favorablemente. La periodista Ana María Alvarado aseguró que el histrión hacía ejercicio y llevaba una vida muy sana. Bajo su último post, algunos internautas preguntaron si no estaba vacunado, mientras que otros comentaban que la vacuna no te hace inmune. Tomas Goros Credit: IG Tomas Goros Otras personas quisieron enviarle palabras de aliento: "Tomás, deseo tu pronta recuperación, te mando luz, que el universo y Dios estén de tu favor"; "recupérese pronto, mi general Garnica"; "unidos en oración para tu pronta recuperación, lo deseo de todo corazón", fueron algunos de los mensajes que escribieron en su muro los fans del actor.

