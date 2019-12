Las películas Roma con Yalitzia Aparicio y Qué león con Ozuna, entre las búsquedas más destacadas en español en Google Las películas Roma con Yalitzia Aparicio y Qué león con Ozuna, entre las búsquedas más destacadas en español en Google By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Google develó su lista de búsquedas que marcaron tendencia durante el 2019 – no necesariamente las más populares, pero las que en algún momento aumentaron considerablemente. Las listas anuales definen los miles de millones de búsquedas en noticias, política, cine, entretenimiento, deportes y más. Latinos en Estados Unidos buscaron recetas para hacer capirotada, cóctel de camarón, fresas con crema, flan y albóndigas. También estaban interesados en aprender inglés rápidamente y saber qué es la poligamia. La cantante Karol G causó dudas al lanzar un sencillo y los latinos buscaron qué era “tusa”. En algún momento querían saber dónde estaba el huracán Dorian y por supuesto, dónde estaba José José. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Entre lo más destacado en el cine estuvieron la película “Roma”, con Yalitza Aparicio, y “Qué León”, con Ozuna, entre las búsquedas de películas que marcaron tendencia por los latinos en Estados Unidos que prefieren hacer sus búsquedas en español en Google. Image zoom La misión de Google es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Mira abajo las listas de búsquedas en Estados Unidos en español que marcaron tendencia en Google en el 2019 y otras listas generales. PELÍCULAS: 1. La llorona

2. Qué león

3. Todas caen

4. Solteras

4. Campeones

5. Avengers: Endgame

6. Joker

7. A pesar de todo

8. Triple Frontera RECETAS: 1. Capirotada

2. Cóctel de camarón

3. Fresas con crema

4. Flan

5. Albóndigas

6. Pico de gallo

7. Caldo de res

8. Arroz con leche

9. Guacamole

10. Pan de elote ¿QUÉ ES…? 1. Qué es poligamia

2. Qué es meningitis

3. Qué es cadena perpetua

4. Qué es pansexual

5. Qué es el area 51

6. Qué es fibrosis pulmonar

7. Qué es clamidia

8. Qué es huachicol

9. Qué es la falla de San Andrés

10. Qué es tusa ¿CÓMO…? 1. Cómo aprender inglés rápido

2. Cómo bajar la presión alta

3. Cómo desbloquear un teléfono

4. Cómo bajar el colesterol

5. Cómo está el dólar hoy en México

6. Cómo van las elecciones en El Salvador

7. Cómo dejar de roncar

8. Cómo quitar el hipo

9. Cómo crear un correo electrónico

10. Cómo llamar privado ¿DÓNDE…? 1. Dónde voto

2. Dónde está mi reembolso del estado

3. Dónde está Martinica

4. Dónde se juega la Copa Oro

5. Dónde nació Nayib Bukele

6. Dónde murió Simón Bolívar

7. Dónde está José José

8. Dónde están los riñones

