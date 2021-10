Google rinde tributo al boxeador y activista Rodolfo Corky Gonzales con un doodle El organizador político mexicoamericano fue uno de los líderes más influyentes del movimiento chicano, dirigiendo la Cruzada por la Justicia en Denver, Colorado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La página de búsqueda Google continúa con la celebración del mes de la herencia hispana con un merecido tributo a uno de los líderes del movimiento chicano más influyentes del país. Con una presentación compuesta por varias imágenes a través de los años, la gigante de la tecnología homenajeó este viernes a Rodolfo Corky Gonzales. El conmemorativo doodle muestra la vida de Gonzales desde su infancia como un trabajador del campo, hasta su fructífera carrera boxística, haciendo hincapié en su trabajo como organizador político y comunitario. Además, resalta partes de su épico poema "Yo soy Joaquín", que publicó en 1967, el cual se convirtió en un grito de guerra para la histórica causa. "Además de ser un campeón en el ring de boxeo, también era un campeón de las injusticias raciales y socioeconómicas como uno de los líderes más influyentes del Movimiento Chicano para los Derechos Civiles", expresó en un comunicado la organización Servicios de La Raza, de acuerdo al diario Denver Post. "En este día [1ro de octubre] en 1970, la Escuela Tlatelolco Centro de Estudios, fundada por Corky y su familia, abrió sus puertas como la primera escuela privada en la historia de Estados Unidos, enfocada en los estudios culturales chicanos [y] mexicoamericanos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rodolfo 'Corky' Gonzales doodle Rodolfo 'Corky' Gonzales doodle | Credit: Roxie Vizcarra/Google Gonzales nació dentro del seno de una familia pobre en Denver, Colorado, y creció al lado de su padre en los campos de remolacha, tras la muerte de su madre, cuando apenas tenía 2 años. A pesar de las dificultades que tuvo que enfrentar para poder asistir a la escuela, se graduó de la preparatoria a los 16 años. Pero la falta de recursos truncaron su deseo de asistir a la universidad, por lo que recurrió al boxeo como un recurso para salir de la pobreza. Rodolfo 'Corky' Gonzales doodle Rodolfo 'Corky' Gonzales doodle Durante su carrera como pugilista ganó 65 peleas, antes de retirarse en 1955, de acuerdo al sitio CNet.com. Tras su retiro, se involucró en la política convirtiéndose en el primer capitán de distrito mexicoamericano para el partido demócrata, logrando registrar a un número récord de latinos en su estado. Su desilusión por la falta de apoyo en la política, lo inspiró a escribir su famoso poema sobre los retos que enfrentaba la comunidad chicana en 1960. Falleció en el 2005 a los 76 años. La conmemorativa presentación que decora la página de Google fue creada por la artista neoyorquina Roxie Vizcarra, informó Servicios de la Raza.

