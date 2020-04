Google Maps señala a México como el país que menos caso hace a la cuarentena De acuerdo a un estudio de Google Maps, México muestra la mayor actividad en mercados, lugares de diversión y recreo de Latinoamérica. By Isis Sauceda/Los Angeles ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A pesar del ejemplo de países como España o el vecino Estados Unidos donde la propagación del coronavirus ha llevado a una catástrofe y la adopción de medidas para asegurar el aislamiento por parte de sus autoridades, los mexicanos parecen rehusarse a quedarse en casa. De acuerdo a un estudio realizado por Google Maps que recogen varios medios mexicanos, el país azteca es el que menos respeta el aislamiento social en Latinoamérica. Según el estudio, Méxio es de los 31 país analizados en el que menos se ha reducido el flujo de personas en la vía pública, con la mayor actividad en lugares de diversión, recreativos y mercados. El análisis muestra que solamente el 11% de la población mexicana acató la orden de aislamiento, mientras que Colombia y Argentina redujeron su movilidad al 86%. Image zoom Con la tradicional celebración de Semana Santa en curso, los mexicanos continúan sus actividades usuales, viajando a las playas del país, ignorando la orden de quedarse en casa impuesta por los diferentes gobiernos estatales, haciendo caso omiso a la medida preventiva ordenada por la Secretaria de Salud, debido a la emergencia sanitaria, de acuerdo a la prensa mexicana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar del aumento de número de persona infectadas con el virus, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, continúa descartando la posibilidad de ordenar un toque de queda nacional. “Nada de toque de queda, nada de autoritairsmo, todo por la razón y por el derecho. No a medidas draconianas y de dudosa efectividad para el propósito que tenemos”, declaró el mandatario durante una conferencia de prensa esta semana. De acuerdo a la Secretaría de Salud de México, cerca de 3,000 personas han sido diagnosticadas con el virus hasta el momento y se han registrado más de muertes. Estados como Jalisco, Sinaloa o el de México han implementado el toque de queda obligatorio en sus territorios. Advertisement

Close Share options

Close View image Google Maps señala a México como el país que menos caso hace a la cuarentena

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.