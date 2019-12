Google te invita a jugar 'Lotería', un tradicional juego de mesa mexicano El Google Doodle de hoy celebra 'Lotería' el divertido juego y una tradición familiar muy mexicana. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El Doodle interactivo de hoy celebra el tradicional juego de mesa mexicano, ¡lotería! Google se asoció con cinco ilustradores mexicanos y mexicoamericanos para reinventar el icónico arte del juego de la lotería para el Doodle, así como para crear nuevas tarjetas. Además, colaboraron con el popular YouTuber mexicano Luisito Comunica, quien participó como anunciador de las tarjetas para el Doodle. A pesar de que ha cambiado bastante desde que fue oficialmente protegida por derechos de autor en México este día hace 106 años, la lotería aún sigue siendo un juego muy popular en México y con las comunidades latinas, ya sea como una herramienta para enseñar el idioma español o para pasar una noche jugando en familia. Image zoom Image zoom Originario de Italia en el siglo XV, la lotería primero se mudó a España antes de llegar a México en 1769. Las reglas son similares al bingo en que los jugadores marcan espacios en una tabla o tablero con una ficha (tradicionalmente con un frijol) e intentan llenarlo antes que el resto de los jugadores. Sin embargo, en lugar de escuchar “N-44”, un anunciador de tarjetas designado extrae al azar tarjetas ilustradas de forma colorida, como “La Luna” o “El Árbol”, e improvisa descripciones poéticas que coincidan con los espacios en los tableros. Un grito de “¡lotería!” declara la victoria, terminando el juego. Image zoom Los personajes y objetos en las tarjetas han sido actualizados numerosas ocasiones para reflejar las normas sociales de la época. Una de las versiones más conocidas fue creada en México por el francés Clemente Jacques en 1887. La edición de “Don Clemente Gallo”, registrada con derechos de autor en 1913, presenta imágenes que se han convertido en una forma de arte folclórico sinónimo de lotería. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Hoy, las imágenes icónicas de la lotería y la experiencia compartida que fomenta entre las personas de distintas generaciones se ha convertido en una fuente de orgullo y celebración para la cultura mexicana. Ya sea que juegues con tu familia o con un nuevo amigo alrededor del mundo. Advertisement

