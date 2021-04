Google dedica su doodle de hoy a la letra Ñ Al ingresar al buscador, podrás ver el colorido gráfico realizado por el artista Min. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir google doodle letra ñ Credit: Google La letra 'Ñ' no es solo una letra, sino también una representación de la herencia e identidad hispana. Hoy en día, la letra Ñ aparece en más de 17.700 palabras en español, marcando un papel fundamental dentro de la lengua y la cultura hispana. Por este motivo, Google dedica su doodle de hoy a la Ñ, la única letra del alfabeto español que se originó en España. Al ingresar al buscador, podrás ver el colorido gráfico realizado por el artista Min. ¿Por qué este tema fue significativo para ti personalmente? "Soy un amante de la tipografía, así que me sentí especial en poder celebrar un personaje tan poco utilizado en otros idiomas además del español". google doodle letra Ñ Credit: Google ¿Cuáles fueron tus primeros pensamientos cuando te plateó sobre el diseño del Doodle? ¿Te inspiraste en algo para la obra de arte? "Mis primeros pensamientos fueron… ¡Proyecto de ensueño!Para la obra de arte, me inspiraron más las formas geométricas y los colores de las banderas de los países de habla hispana". ¿Qué mensaje esperas que la gente reciba de tu doodle? "El lenguaje es un organismo vivo y parte de nuestra identidad. Nuestras diferencias son las que nos hacen únicos". Historia de la Ñ La historia comenzó con los escribas españoles del siglo XII. Mientras copiaban a mano manuscritos latinos, estos eruditos de la Edad Media idearon un plan para ahorrar tiempo y pergamino acortando las palabras con letras dobles. Combinaron las dos figuras en una y dibujaron en la parte superior una pequeña "n", un símbolo ahora conocido como virgulilla o tilde, para indicar el cambio. Por lo tanto, "annus", latín para "año", se convirtió en el español "año". En 1803 se incorporó oficialmente al diccionario de la Real Academia Española, y en 1993 España aprobó una legislación para proteger su inclusión en los teclados de ordenador por su insuprimible significado cultural. En 2010, las Naciones Unidas declararon el 23 de abril como un día para celebrar anualmente el idioma español, uno de los más hablados en el mundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El doodle de hoy puede ser visto en España, Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Filipinas. El doodle también puede ser visto en cualquier parte del mundo y en el futuro en el archivo de los Doodles de Google en línea.

