Pasajeros de autobús golpean y dejan en estado de muerte cerebral a conductor que les pidió usar mascarillas Según cuenta la esposa de la víctima, su rostro está completamente desfigurado. Aquí los detalles de esta tragedia que ocurrió en Francia. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un conductor de autobús francés fue golpeado salvajemente por un grupo de pasajeros que se negaron a usar mascarillas, un ataque que lo dejó en estado de muerte cerebral en Francia, según informaron medios locales. La víctima fue identificada como Philippe Monguillot, de 58 años. Según reportes del diario Le Parisien, todo empezó cuando el conductor se enfrentó a varios pasajeros que se negaron a cumplir con el requisito de que toda persona que use transporte público debe ponerse una mascarilla como protección contra el coronavirus. De acuerdo al diario francés Francebleu, Monguillot fue arrastrado fuera del bus y golpeado hasta ser dejado inconsciente el domingo por la noche en la ciudad de Bayona. Actualmente se encuentra hospitalizado en el Centro Hospitalario de la Costa Vasca donde los médicos le diagnosticaron muerte cerebral. Image zoom Facebook "Nos lo quitaron, no pedimos nada, él se fue a trabajar y murió", dijo su esposa, según el diario RTL. "No puedes quitarle la vida a alguien por un boleto de transporte". Según ella, su esposo yace en su cama de hospital con la cara hinchada y está desfigurado. "Él no es mi esposo", lamentó la mujer identificada en los medios como Véronique. "Imagina el sufrimiento cuando vio a todas estas personas atacándolo... Cuando lo vi, me dije que debía haber sufrido como un mártir". La fiscalía de la zona ha solicitado la acusación formal de dos jóvenes por intento de homicidio. Otros dos fueron acusados ​​de no ayudar a una persona en peligro. Sus identidades no han sido reveladas, informó Le Parisien. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una de las hijas de la víctima, Marie Monguillot, escribió en su cuenta de Facebook que el 8 de julio se realizará una marcha en homenaje a su padre. Los organizadores le piden a los participantes que vistan de blanco. Image zoom Facebook / Marie Monguillot “Mañana, miércoles 8 de julio, será una marcha blanca en homenaje a mi padre a las 7:30 p.m. Comenzaremos desde Balichon, el lugar del asalto [y caminaremos] hasta el hospital. Cualquiera puede venir a apoyar, pero gracias de antemano a cada uno de ustedes”. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas y tratamiento, por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: https://www.cdc.gov/spanish/index.html

